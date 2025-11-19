Javier Milei visitará la Corporación América: vuelve a las oficinas donde inició su actividad política

El Presidente Javier Milei estará presente en las oficinas de la Corporación América. La agrupación funciona como holding multinacional argentino con presencia en distintos puntos de Latinoamérica y Europa.

La visita será hoy miércoles 19 de noviembre a las 18 en la sede del grupo ubicado en Vicente López. Javier Milei estuvo presente en agosto para la inauguración de un nuevo sector del complejo.

En aquella ocasión, el presidente destacó la labor de la corporación y mencionó como un ejemplo para los argentinos: “Quiero que sigan el ejemplo del holding, que sean la regla y no la excepción en Argentina” declaró el presidente. Su visita reabrió la lectura de relación con el rol multinacional en el escenario político.

Además, Milei recordó su trayectoria en la compañía, en la cual trabajó como asesor. Su paso por la corporación le brindó sus primeros pasos en la actividad política.

Javier Milei visita la Corporación América: qué es

La corporación funciona como holding de empresas distribuido por Latinoamérica y parte de Europa. Sus principales funciones trabajan en los sectores de producción, aeroportuario y transporte de energía, minería, agroindustria, entre otros.

Fundado por Eduardo Eurnekian en 1982, los orígenes de la corporación se centraron en la producción textil. Años después abarcaron en el sector de comunicaciones con la compra de importantes medios de comunicación, y posteriormente a partir de la década de los 90s irrumpieron en distintos modelos de negocios y del sector de infraestructura.

Desde 2018, su división aeroportuaria cotiza en la Bolsa de Nueva York.