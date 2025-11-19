Nación inició la reparación de la Ruta 151 y la intendenta de Catriel advierte: “No alcanza sólo con bacheos”

Mientras la causa judicial por el deterioro de la Ruta 151 permanece detenida en la instancia de apelación, Vialidad Nacional inició trabajos de reparación en el corredor colocando material caliente en los sectores más críticos del tramo en Catriel. Las tareas también incluyen limpieza, mantenimiento y la instalación de un campamento operativo para asegurar la continuidad de las obras.

Para la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, el avance no es un gesto aislado, sino el resultado de “una insistencia permanente con reclamos institucionales, acciones judiciales y movilización social”, sostuvo en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Catriel fue una de las localidades que más insistió con la reparación de la Ruta 151: impulsó abrazos simbólicos, cortes parciales, volanteadas, bacheos con fondos propios, presentaciones administrativas y finalmente se sumó al amparo colectivo que encabezó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck junto a otros intendentes para exigir medidas al Estado nacional. “Vengo hace 10 años fáciles juntando firmas y exigiendo por esta ruta”, recordó la jefa comunal.

Las tareas de reparación iniciaron en el acceso de Catriel. Foto Gentileza: Municipio de Catriel.

Los primeros trabajos comenzaron en los tramos más deteriorados, desde el acceso a Catriel hacia el sur y el límite con La Pampa. “Son 800 toneladas de material las que tienen hoy según me dijeron desde Vialidad”, detalló Salzotto. Sin embargo, aclaró que no existe un plazo de finalización definido: “No dieron un tiempo estimado porque depende del material, del recurso con el que vayan contando”.

Catriel venía realizando intervenciones paliativas con recursos propios ante la falta de respuesta nacional. “Ya llevábamos varios bacheos con fondos municipales”, sostuvo. Aunque valora el inicio, la jefa comunal insiste en que no es suficiente, “esto es un inicio, pero voy a seguir porque nosotros vamos a pelear por una obra amplia, de autopista, con todo lo que va a suponer esta logística de Vaca Muerta”.

Además del reclamo territorial, Salzotto viajó a Buenos Aires hace aproximadamente dos meses y medio para exigir respuestas directas en Vialidad Nacional. Contó que no fue recibida por el administrador general, pero sí por gerentes técnicos con trayectoria en reclamos previos vinculados a la Ruta 22 y 151. “Eso generó mayor disponibilidad para el diálogo, confianza, porque eran los mismos funcionarios que habían venido años atrás”, explicó.

La intendenta recorrió la Ruta 151 y habló con trabajadores de Vialidad Nacional. Foto Gentileza: municipio de Catriel.

Desde el municipio interpretan que el inicio de tareas por parte de Nación ocurre bajo presión judicial. “No es que lo están haciendo de buena voluntad, lo están haciendo porque sería una causa judicial más para su gobierno”, señaló. La intendenta indicó que esa lectura es compartida con autoridades provinciales, que también vinculan la intervención a fallos como el de la Ruta 40.

«Tuvimos que llegar a este amparo judicial para ser escuchados. Pero no me conformo, no alcanza sólo con bacheos, hasta no ver la ruta reconstruida, no voy a parar”. Daniela Salzotto, intendenta de Catriel.

Del dolor a la organización: «no es sólo la reparación de la Ruta 151, es reparación histórica y para nuestra comunidad tras la tragedia»

El reclamo tomó fuerza tras el trágico accidente del 26 de julio, cuando una familia de 25 de Mayo murió en un siniestro en un tramo deteriorado de la Ruta 151 a la altura de Catriel. Desde entonces, ambas localidades sostienen una acción mensual para visibilizar el reclamo. “Todos los 26 de cada mes salimos a la ruta, paramos el tránsito, hacemos prevención, volanteada, acto, visibilizamos el reclamo”, explicó Salzotto.

Catriel abrazó a la Ruta 151. (Gentileza).

Las movilizaciones tienen un fuerte componente comunitario. Salzotto sostuvo que el compromiso ciudadano fue decisivo para escalar el reclamo. «Cuando los vecinos se unen junto a las voluntades y al esfuerzo, al trabajo de los políticos, genera resultados. Todo lo que supone el reclamo colectivo es lo que permitió llegar hasta acá”, remarcó la intendenta de Catriel.

La Ruta 151 es un trazado clave para la conexión entre el Alto Valle, La Pampa y el desarrollo hidrocarburífero del norte patagónico. Para la intendenta, la obra también proyecta un cambio estructural en la región: “Catriel va a aparecer en los próximos meses como una ciudad muy importante dentro del corredor de Vaca Muerta Norte”.

La intendenta de Catriel resaltó la dimensión simbólica de la intervención tras el impacto social del accidente. “No es solo la reparación de la ruta, es reparación histórica y para nuestra comunidad tras la tragedia que vivimos como pueblo”, sostuvo Salzotto.