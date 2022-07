Segmentación de tarifas: «Estamos acordando una prórroga de plazos», asegura la defensora del pueblo

En eso estamos de RN Radio (105.7 en Roca y 90.9 en Neuquén) entrevistó a Adriana Santagati, defensora del pueblo de Río Negro, sobre la la segmentación de tarifas y su aplicación en la provincia. «Vimos que había un incumplimiento por parte de las empresas prestadoras respecto a la colaboración que deben brindar», aseguró y agregó que están trabajando en acordar una extensión de los plazos para anotarse en el registro.

«Venimos monitoreando el tema desde antes que se implementara, a partir de la publicación del Decreto 332. Hemos mantenido reuniones varias. Vimos que había un incumplimiento por parte de las empresas prestadoras respecto a la colaboración que deben brindar, la atención personalizada, sobre todo de parte de Edersa y Camuzzi», explicó Santagati.

Por otra parte, la defensora del pueblo agregó: «Hemos pedido la intervención del Entre Provincial Regulador del Gas y del Ente Nacional de la Regulación de la Electricidad, para que tomen cartas en el asunto. Encontramos casos donde las distribuidoras de gas atendían solo 3 días, o las distribuidoras de electricidad entregaba folletos con requisitos para que ellos mismos concurran a ANSES».

Con respecto a los pedidos que han realizado, desde la Defensoría del Pueblo informaron que «se está acordando un pedido de prórroga de los plazos. La inscripción se ha segmentado por terminación de DNI, no obstante quienes no pudieron anotarse en el primer plazo podrán hacerlo hasta el 26 de julio. Creemos que igual no será suficiente el tiempo».

«También pedimos que se puedan rectificar datos, algo que el formulario hasta el momento no lo permite», agregó.

Además, explicó el funcionamiento que utilizan las empresas prestadoras del servicio: «Nuevamente, las empresas mandan una información capciosa. El decreto dice que las personas con dificultades al acceso tecnológico debe concurrir a las distribuidoras o al ANSES para realizar la inscripción en el RASE».

Escucha la entrevista a Adrian Santagati en «En eso estamos» de RN Radio

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.