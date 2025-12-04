Según la UCA, la pobreza bajó al 36,3% en el tercer trimestre: por qué dio más alta que la tasa del INDEC

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA-UCA) informó que la tasa de pobreza fue de 36,3% en el cierre del tercer trimestre en Argentina. El informe ratificó una caída en el índice, pero no de casi 10 puntos como indicó el INDEC.

Según los resultados del estudio que elabora la Universidad Católica Argentina, la pobreza medida por ingresos cayó al 36,3%, tras haber alcanzado el 45,6% en el mismo periodo en el 2024.

Con estos datos, la pobreza el año pasado habría alcanzado el valor más alto desde el 2005, y ahora tuvo su nivel más bajo desde 2018.

Asimismo, la indigencia se estableció en el 6,8% en el último tramo del año: comparado con el mismo periodo del año pasado, bajó 4,4%.

Por qué la UCA contradice los datos del INDEC

Según mencionó el Gobierno, la tasas de pobreza e indicencia se ubicaron en 31,6% y 6,9%, respectivamente, durante el primer semestre de 2025 en los principales centros urbanos. Estos valores se tratan de una reducción significativa, ya que en 2023 fueron 52,9% y 18,1%.

“Siguiendo la metodología del Indec, la pobreza en el segundo trimestre de 2025 habría sido de 31,8%. Esto significa una baja muy importante de 9,5 puntos porcentuales desde el segundo trimestre de 2023. Sin embargo, si observamos la estimación con corrección de captación, la pobreza también se habría reducido, pero ‘solo’ en 2,1 puntos porcentuales, desde 33,9% en dicho período”, señaló ODSA-UCA.

La universidad concluyó que la reducción en la pobreza se prudjo por la baja de la inflación, cambio en los precios relativos y un gran aumento en los planes sociales.

Aún así, destacó la importancia de que el INDEC corrija el sesgo en la evolución de los indicadores -pese a a las mejores- y acelerar la actualización de las canastas de referencia.