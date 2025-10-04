Semana financiera caliente: el dólar oficial subió 7% pese al fuerte escudo del Tesoro

La semana financiera estuvo marcada por fuertes movimientos sobre el dólar. Durante la semana el dólar oficial subió un 7% y cerró a $1.450 en el Banco Nación, pese a la intervención del Tesoro para evitar la escala.

El Tesoro vendió más de 800 millones de dólares para contener la presión cambiaria, pero aún así la semana estuvo complicada.

Las liquidaciones del agro ayudaron a compensar las ventas y llevaron las reservas al nivel más alto en dos meses. Sin embargo, el mercado financiero local no logró escapar a la tensión.

Según especialistas en economía, la inestabilidad se acentuó mucho más tras las elecciones bonaerense del 7 de septiembre que marcó una fuerte derrota del oficialismo y aseguran que esta situación podría sostenerse hasta las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Los fuertes movimientos del mercado

El Gobierno estadounidense salió al rescate el jueves pasado, pero no fue suficiente. Ahora las expectativas están sobre los resultados que arroje el encuentro entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el ministro de Economía, Luis Caputo, quien viajó exclusivamente a Washington este fin de semana.

Cuando apareció el nuevo respaldo de Bessent a Javier Milei, el mercado había reaccionado de buena manera: los bonos que venían de varios días en baja, mostraron una leve recuperación. Sin embargo esto duró poco porque cuando se aclaró que la ayuda sería solo la transferencia de una línea de swap, las cifras volvieron a desplomarse.

En ese contexto el dólar mayorista cerró en $1.424,50, con intervenciones del Tesoro que habrían sumado unos 1.000 millones de dólares en la semana. De igual manera el tipo de cambio oficial subió $98,50 (7,5%), hasta $1.482,19, quedando apenas un 4% por debajo del techo de las bandas cambiarias.

En tanto en el mercado minorista, el dólar al público terminó a $1.450 para la venta en el Banco Nación, lo que representó un alza de $100, es decir 7,4% más frente al viernes anterior, aunque se mantuvo estable en las últimas tres jornadas. Según los datos compartidos por el sitio Infobae tomados del Banco Central, el promedio entre las entidades financieras fue de $1.454,86 para la venta (suba de $90,13 o 6,6%) y $1.402,72 para la compra.

Por su parte, las reservas internacionales del Banco Central concluyeron en 42.698 millones de dólares con un crecimiento de 1.460 millones de dólares o 3,5%, con el stock más alto desde el 7 de agosto.

Las consultoras señalaron que pese a todo este panorama, los bonos en dólares de Argentina tuvieron una importante recuperación que permitió dejar atrás la mayor parte de las pérdidas que surgieron en el inicio de la semana, lo que dejó al riesgo país de Argentina por encima de los 1.100 puntos básicos.

Con información de Infobae