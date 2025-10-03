Mercados en tensión: los bonos suben y las acciones caen a la espera de las negociaciones de Luis Caputo en Estados Unidos

Mercados en tensión a la espera del viaje de Luis Caputo a Estados Unidos.

El equipo económico del ministro Luis Caputo viaja a Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. En el mercado hay gran expectativa sobre los resultados de la negociación y en consecuencia los activos bursátiles argentinos están ofreciendo números dispares este viernes.

Los mercados están atentos a lo que puede suceder en el encuentro de Luis Caputo con el Tesoro de Estados Unidos. Según la información brindada por el sitio Infobae, cerca del mediodía el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 0,8%, en los 1.790.000 puntos.

En tanto los bonos soberanos en dólares mostraron una mejora de 0,6%. Por su parte los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street, mostraron durante esta jornada números mixtos.

Respecto a los negocios cambiarios en Argentina, estos mantuvieron precios equilibrados en el dólar mayoristas con una «pared» de oferta en los $1.425 por el rol regulador del Tesoro.

Operadores y especiales informaron a Reuters que de esta manera, el Banco Central no pierde reservas y el Gobierno abastece el mercado con saldos de su superávit fiscal, mientras el ministro Luis Caputo arriba a Estados Unidos para reunirse con Bessent.

Con información de Infobae

El FMI insistió en que Argentina que refuerce el apoyo político y mejore las reservas

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió en que el país debe ganar márgenes de gobernabilidad y acumular reservas.

La compra de dólares es el principal obstáculo del plan económico y el punto que genera desconfianza en los inversores.

Pese a todas estas señales, los bonos de la deuda operan en baja, el riesgo país se acerca a los 1.300 puntos y caen acciones y ADRs. El dólar se mantiene estable pero con una intervención de al menos U$S 300 millones del Tesoro Nacional para defender la cotización mayorista de $ 1.425.