Mercados en tensión: los bonos suben y las acciones caen a la espera de las negociaciones de Luis Caputo en Estados Unidos
El equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo, viajó a Washington para reunirse con funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos con el fin de acordar los lineamientos del swap de monedas y los mercados están atentos a la situación.
El equipo económico del ministro Luis Caputo viaja a Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. En el mercado hay gran expectativa sobre los resultados de la negociación y en consecuencia los activos bursátiles argentinos están ofreciendo números dispares este viernes.
Los mercados están atentos a lo que puede suceder en el encuentro de Luis Caputo con el Tesoro de Estados Unidos. Según la información brindada por el sitio Infobae, cerca del mediodía el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 0,8%, en los 1.790.000 puntos.
En tanto los bonos soberanos en dólares mostraron una mejora de 0,6%. Por su parte los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street, mostraron durante esta jornada números mixtos.
Respecto a los negocios cambiarios en Argentina, estos mantuvieron precios equilibrados en el dólar mayoristas con una «pared» de oferta en los $1.425 por el rol regulador del Tesoro.
Operadores y especiales informaron a Reuters que de esta manera, el Banco Central no pierde reservas y el Gobierno abastece el mercado con saldos de su superávit fiscal, mientras el ministro Luis Caputo arriba a Estados Unidos para reunirse con Bessent.
Con información de Infobae
El FMI insistió en que Argentina que refuerce el apoyo político y mejore las reservas
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió en que el país debe ganar márgenes de gobernabilidad y acumular reservas.
La compra de dólares es el principal obstáculo del plan económico y el punto que genera desconfianza en los inversores.
Pese a todas estas señales, los bonos de la deuda operan en baja, el riesgo país se acerca a los 1.300 puntos y caen acciones y ADRs. El dólar se mantiene estable pero con una intervención de al menos U$S 300 millones del Tesoro Nacional para defender la cotización mayorista de $ 1.425.
