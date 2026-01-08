Sigue la corrección en el mercado hoy jueves 8: el Merval pelea los 3 millones y el riesgo país sube a 581 puntos

La toma de ganancias se profundiza este jueves con fuertes bajas en las acciones argentinas en Wall Street. (Foto: gentileza)

La plaza financiera local arranca este jueves 8 de enero extendiendo la tendencia negativa que marcó el cierre de ayer. La tendencia a la baja después del anuncio del blindaje financiero sigue vigente y los inversores continúan con el “desarme” de posiciones, lo que presiona a la baja tanto a las acciones como a los bonos soberanos.

El índice S&P Merval opera con una baja del 0,40% en el inicio de la rueda, ubicándose en 3.002.644 puntos. La atención de los operadores está puesta en la defensa del piso psicológico de los 3 millones, un soporte clave para evitar una corrección más profunda. Así lo muestra el panel de Rava Bursátil, en base a datos oficiales.

El riesgo país retoma el sendero alcista con una suba del 1,00% y se ubica en 581 puntos básicos. De esta forma, el indicador del JP Morgan se aleja cada vez más del mínimo de 554 puntos que había tocado ayer por la mañana, y que mostró que la euforia por el préstamo Repo fue efímera.

Wall Street: YPF y energéticas en rojo

En Nueva York, la pantalla de los ADRs argentinos muestra un castigo significativo para el sector energético, que es el más golpeado por la toma de ganancias. YPF encabeza las pérdidas rozando una caída del 5%.

Las que más bajan:

YPF : -4,68%

: -4,68% Edenor : -3,87%

: -3,87% Pampa Energía : -3,61%

: -3,61% Loma Negra : -3,54%

: -3,54% TGS: -2,65%

En un panel mayoritariamente vendedor, solo un puñado de papeles logra escapar del rojo, liderados por la siderúrgica Ternium (+3,07%) y el Banco Macro (+1,58%), que intenta sostener el rebote que insinuó ayer por la tarde.

Por qué se expande el rojo en los ADRs

El mercado sigue digiriendo el anuncio del préstamo Repo por 3.000 millones de dólares confirmado ayer. Si bien la noticia despejó el horizonte de pagos de deuda para enero, los grandes fondos interpretaron que los precios ya habían subido demasiado («estaban caros») y optaron por realizar ganancias, lo que generó esta presión vendedora que ya lleva dos jornadas consecutivas.