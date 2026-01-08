Estados Unidos controlará Venezuela por un plazo indefinido: «Solo el tiempo dirá», dijo Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al futuro del control sobre Venezuela, al manejo del petróleo y a una eventual supervisión sin plazos claros. En una entrevista, dejó frases que reavivaron el debate internacional sobre una posible intervención prolongada y el rol de Washington en la reconstrucción del país sudamericano.

La frase tajante de Donald Trump sobre la administración de Venezuela

Trump aseguró que “solo el ‍tiempo dirá” cuánto tiempo Estados Unidos mantendrá la supervisión sobre Venezuela. La afirmación fue realizada en una entrevista con el diario The New York Times, según consignó la Agencia de Noticias Argentinas.

El mandatario también se refirió al proceso de reconstrucción y sostuvo que será «de una forma muy rentable”. Las declaraciones se dieron en medio de versiones sobre un mayor involucramiento de Washington en el país.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, habló sobre las etapas de administración de Venezuela en el Congreso. Foto: gentileza.

“Vamos a usar el petróleo y vamos a hacernos con petróleo”, afirmó. La frase volvió a poner el foco en los recursos energéticos venezolanos y en el interés estratégico de Estados Unidos en la región.

Petróleo de Venezuela, dinero y advertencias por una intervención sin límites

El presidente estadounidense agregó: “Estamos bajando ‌los precios del petróleo y vamos a estar dando dinero a Venezuela, que necesita desesperadamente”.

Al referirse al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, sostuvo: “Nos está dando todo lo que consideramos necesario”. La frase fue interpretada como una señal de aval al esquema actual de control.

Las declaraciones se conocieron horas después de que funcionarios anunciaran que Estados Unidos planea asumir el control de la venta del petróleo venezolano de forma indefinida. El plan fue descripto en el Congreso por el secretario de Estado, Marco Rubio, y generó apoyos republicanos y advertencias demócratas sobre una intervención prolongada sin autoridad legal clara.