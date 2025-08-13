Súper miércoles de anuncios: Luis Caputo anticipó el lanzamiento de créditos en dólares para desarrollos inmobiliarios

En un super miércoles donde no solo se espera los datos oficiales de inflación de julio y los resultados del fallo de YPF, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo un importante anuncio durante la apertura de la Expo Real Estate. El funcionario de Javier Milei anticipó que el Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzará una línea de créditos en dólares para desarrollos inmobiliarios.

El ministro de Economía abrió la Expo Real Estate Argentina en Buenos Aires y confirmó que la línea de créditos en dólares será para desarrollos urbanos y suburbanos.

El anuncio de Luis Caputo

En su discurso, Caputo reconoció que el sector tiene un límite de crecimiento debido a las tasas de los préstamos en pesos que todavía son altas y tienen plazos cortos. En este sentido recomendó tomar financiamiento en moneda extranjera.

El ministro contó que tuvo una reunión con Banco Nación y fue en este encuentro donde se confirmó que la entidad «va a poner una línea en dólares para desarrollos urbanos y suburbanos a 72 meses». Además resaltó que serán a «tasas súper razonables» con la opción de que los interesados después «les puedan trasladar ese crédito al comprador hipotecario, o sea, que sigue la cadena».

Según lo informado en Infobae, también se deslizó la posibilidad de que se sumen más entidades a la iniciativa. Cabe resaltar que este anuncio se enmarca en una serie de medidas del Gobierno para revitalizar el sector económico y el mercado de capitales, incluyendo la promoción de la venta en cuotas en dólares y el uso de dólares en el colchón.

Caputo consideró que reconstruir el mercado de capitales «llevará tiempo», pero remarcó: «Eso no implica que no haya plata. Hoy hay plata. Muchas empresas argentinas están accediendo a estos financiamientos de largo plazo. Ustedes podrían acceder también. Y bueno, hay que armar la cosa para eso».