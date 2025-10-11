Tensión con China por el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos: «No pueden perturbar la cooperación»

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos desató el enojo de China, tras las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. El hombre de confianza de Donald Trump había asegurado que el presidente Javier Milei se había comprometido a «sacar a China de la Argentina». El Portavoz de la Embajada salió a responder de inmediato: «Deben saber que no pueden perturbar la cooperación».

Declaración del Portavoz de la Embajada de China🇨🇳 en Argentina sobre las palabras del Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent pic.twitter.com/K2gVxRRvkx — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) October 11, 2025

Desde la Embajada de China en Argentina se mostraron muy molestos por las provocaciones del secretario del Tesoro. «Scott Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie», enfatizaron en un comunicado difundido en redes sociales.

Pidieron que dejen de «sembrar discordia y crear problemas donde no los hay, para hacer más aportes reales para el desarrollo de la región que dice defender». Y recalcaron: «Los países de América Latina y el Caribe tienen el derecho a elegir, con independencia y libertad, cuál es su camino de desarrollo y quiénes son sus socios».

Javier Milei junto a Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU. Foto: archivo.

Malestar en China por las declaraciones de Scott Bessent

La pulseada geopolítica entre Estados Unidos y China escaló a nivel diplomático en Argentina tras las declaraciones del secretario del Tesoro norteamericano sobre el salvataje económico. La asistencia, según Bessent, busca fortalecer la relación con EE. UU. y desvincular a Argentina de Beijing. Sin embargo, la Embajada china reaccionó con dureza.

Desde la Embajada señalaron que sus dichos «volvieron a dejar de manifiesto la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que sigue caracterizando a algunos funcionarios estadounidenses, que solo parecen moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas».

Y remarcaron: «Estados Unidos se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región, siendo evidentes sus actos de hegemonía y bullying».

El Gobierno de Javier Mieli intenta desvincular la ayuda de una ruptura con China

Ante el conflicto desatado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, debió aclarar la postura oficial del Gobierno de Milei. «No creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de la Argentina», planteó Francos en declaraciones radiales, aunque reconoció: «Puede ser que en algún tema a EE. UU. le interese más que tengamos una relación con ellos más próxima, pero en los temas comerciales no tienen nada que ver».

En su comunicado, China insistió en que «no puede perturbar la cooperación entre China y la región» y pidió a Estados Unidos que «deje de sembrar discordia y crear problemas donde no los hay, para hacer más aportes reales para el desarrollo de la región que dice defender».

Trump profundiza la guerra comercial con China

El tenso cruce diplomático se da en un contexto de escalada en las tensiones comerciales entre las dos potencias. Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la aplicación de un arancel adicional del 100% a las importaciones chinas y la implementación de controles a la exportación de software procedente de Beijing.

Estas medidas comenzarán a regir el 1 de noviembre y se anunciaron horas después de que Trump advirtiera sobre la posibilidad de suspender su próxima reunión con el líder chino, Xi Jinping.



Bessent parece ignorar que China viene impulsando valiosas acciones de cooperación con los países de la región en las más diversas áreas, siempre sobre la base del respeto, la igualdad, la colaboración y el beneficio mutuo.



