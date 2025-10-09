Respaldo financiero de Estados Unidos: qué dijo Scott Bessent sobre el esquema de bandas cambiarias

Este jueves el gobierno de Donald Trump realizó un fuerte respaldo a la administración de Javier Milei. El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, confirmó una compra de pesos que ayudó a bajar el precio al dólar, como así también convalidó el swap por u$s20.000 millones. Previo a las elecciones, qué dijo sobre el sistema de bandas cambiarias.

«A medida que Argentina se libera del lastre del Estado y deja de gastar para la inflación, grandes cosas son posibles. El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero redunda en el interés estratégico de Estados Unidos«, afirmó Bessent.

Además de resaltar el fortalecimiento de la alianza entre ambos países, también destacó la disciplina fiscal argentina con políticas «sólidas».

Con respecto al sistema de flotación, y con el objetivo de ayudar al gobierno libertario a despejar la incertidumbre sobre la política económica, el funcionario de Trump sostuvo que «las bandas cambiarias siguen siendo adecuadas«.

Al ser consultado en Fox News sobre qué obtiene Estados Unidos de este respaldo, el secretario del Tesoro afirmó que Milei está comprometido a sacar a China de la Argentina.

Asimismo, sostuvo que esta medida no se trató de un «rescate financiero», ya que «no se está transfiriendo dinero» y además que el Fondo de Estabilización no pierde dinero.

«Se supone que compras barato y vendes caro. Y el peso argentino está infravalorado. Hay elecciones en Argentina, el 26 de este mes, y creemos que al presidente Milei le va a ir bien», concluyó.

Qué pasó con el dólar este jueves

El gobierno de los Estados Unidos vendió dólares en el mercado local a través de un banco privado como parte del paquete de respaldo impulsado por la administración de Donald Trump.

La operación se realizó a través del Banco Santander y llevó la cotización del dólar mayorista a $ 1.420. La jornada había empezado con la postura de intervención oficial en $ 1.470 para la cotización mayorista, y de $ 1.490 para la minorista.

Llamativamente, a poco de iniciarse la ronda, los operadores comenzar a observar posturas privadas y al final del día el precio de la divisa desbarrancó a $ 1.420, $ 10 por debajo del cierre previo.

l cuadro de situación da para pensar en alguna «picardía» del equipo económico para «aleccionar» a quienes querían seguir apostando contra el peso.

«El Tesoro de los Estados Unidos concluyó cuatro días de intensas reuniones con el ministro Luis Caputo y su equipo en Washington D. C. Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas», sostuvo Bessent en una comunicación en redes sociales.

El funcionario precisó que finalizó «un acuerdo de swap de divisas por U$S 20.000 millones con el Banco Central de Argentina» y reiteró que «el Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados».

«Le recalqué al ministro Caputo que el liderazgo económico del presidente, Donald Trump, está comprometido a fortalecer a nuestros aliados que dan la bienvenida al comercio justo y la inversión estadounidense», añadió el funcionario.

Bessent sostuvo que sigue «escuchando a líderes empresariales estadounidenses que, gracias al liderazgo del presidente Milei, están deseosos de estrechar los vínculos entre las economías estadounidense y argentina».