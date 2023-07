Todo sobre la tercera etapa del programa de crédito fiscal por inversiones en Neuquén

El centro PyME-ADENEU juntamente con el Gobierno de la provincia reeditaron el programa de Crédito Fiscal para inversiones.

Recordamos que este programa tiene como destino ofrecer un bono de crédito fiscal de hasta el 20% para el pago de los impuestos provinciales tales como IIBB, Sellos, Inmobiliario y cuotas no vencidas de planes de facilidades de pagos efectivizados hasta la fecha de entrada en vigencia del programa.

El programa está destinado a empresa neuquinas y no neuquinas para todos los sectores económicos que hayan realizado inversiones en la provincia de Neuquén durante el año 2023.

Se mantiene el criterio de considerar como empresa “neuquina” aquella con domicilio fiscal en la Provincia del Neuquén, y aquellas que, sin tener dicho domicilio en la provincia, presentan un coeficiente de distribución de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos igual o superior al sesenta por ciento (60%) en la provincia.

Dato 18% Porcentaje máximo de crédito fiscal sobre las inversiones, exceptuando esquemas especiales.

El beneficio consiste en acreditar inversiones en bienes de uso muebles u obras de infraestructura o civil de acuerdo con el siguiente esquema:

Dieciocho por ciento (18%) de la inversión: en aquellos casos que las inversiones las realicen empresas neuquinas, en una operación con proveedor neuquino.

Quince por ciento (15%) de la inversión: en aquellos casos que las inversiones las realicen empresas no neuquinas, en una operación con proveedor neuquino.

Cinco por ciento (5%) de la inversión: en aquellos casos que las inversiones las realicen empresas neuquinas, en una operación con proveedor no neuquino.

Cinco por ciento (5%) de la inversión: en aquellos casos que las inversiones las realicen empresas no neuquinas, en una operación con proveedor no neuquino.

Dato 20% Porcentaje de crédito fiscal sobre las inversiones en esquemas especiales.

Se dispone un esquema especial para las siguientes actividades de un 20% en el bono de crédito fiscal no importando si se trata de una empresa neuquina o no neuquina.

Por tipo de actividad: empresas de los sectores turístico, agroindustrial, infotecnología y de economías del conocimiento.

Por localización de la inversión: empresas radicadas en Parques Industriales por las inversiones que realicen en obras civiles y/o de infraestructura en sus bases.

Por destino de la inversión: empresas que realicen inversiones verdes y/o en energías renovables, así como inversiones destinadas a procesos de digitalización y/o automatización.

Empresas lideradas por / de propiedad de mujeres: se considera que una empresa es propiedad o liderada por mujeres si más del 50% de la propiedad es de mujeres, o bien aquellas donde al menos el 25% de la propiedad sea de mujeres y al menos una posición de toma de decisiones la ocupe una mujer.

Empresas certificadas como Neuquinas en los términos de la Ley 3338-Fortalecimiento y desarrollo de la cadena de valor de la industria hidrocarburífera y minera de la provincia del Neuquén.

Dato $ 20.000.0000 Tope de beneficio máximo por contribuyente para empresas PyMEs.

En el régimen especial si los proveedores son neuquinos se aplica el 20% en caso de que no sea proveedor local es de un 10%.

Con respecto a las inversiones en flota liviana (camionetas pick ups y automóviles): Se aplicará exclusivamente a las inversiones realizadas por empresas cuya actividad principal sea el alquiler de flota liviana en aquellas operaciones realizadas por empresas neuquinas con proveedores neuquinos, de unidades nuevas cuyo patentamiento recaiga sobre jurisdicción de la provincia del Neuquén. Además, el cupo es del 10% o hasta $ 500.000 por vehículo.

Los topes de beneficio máximo por contribuyente son de $ 20.000.0000 para empresas PyMEs y de $ 30.000.000 para empresas no PyMEs.

Dato $ 30.000.0000 Tope de beneficio máximo por contribuyente para empresas no PyMEs.

El programa tiene dos etapas, la primera que contempla solicitudes hasta 31/08/2023 por inversiones realizadas hasta el 31/07/2023 y la segunda etapa por inversiones realizadas hasta el 30/11/2023 se podrán presentar hasta el 31/12/2023 siendo la fecha límite hasta el 15/12/2023.

Asimismo, se dispone que el contribuyente no puede tener deuda al momento de otorgar el beneficio y el monto mínimo de una inversión es de $ 200.000 y para no pymes de $ 1.000.000.

Por último, la presentación se hace vía mail y debe tener una certificación de contador independiente.

Por Cr. Parrilli Federico (CHINNI, SELEME, BUGNER Y ASOC.)