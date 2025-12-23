Presupuesto 2026: el debate por el financiamiento educativo traba el consenso final en el Senado

El Senado de la Nación se encamina a una sesión definitoria este viernes al mediodía para tratar el Presupuesto 2026. Si bien el oficialismo ha logrado avanzar en el dictamen general, el debate se ha concentrado en las últimas horas en el Artículo 30, un apartado que propone cambios en el esquema de financiamiento de áreas sensibles como la educación, la ciencia y la defensa.

El proyecto, que llega con media sanción de Diputados, plantea una modificación en la forma en que se asignan los recursos federales.

El punto de mayor análisis técnico es la suspensión o derogación de pisos históricos de inversión:

Inversión Educativa: el artículo en discusión suspende la meta del 6% del PBI destinada al sistema educativo consolidado (Nación y Provincias), establecida originalmente en la Ley 26.075.

el artículo en discusión suspende la meta del destinada al sistema educativo consolidado (Nación y Provincias), establecida originalmente en la Ley 26.075. Educación Técnica: se revisa el financiamiento del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional , que actualmente cuenta con un piso del 0,2% de los ingresos corrientes.

se revisa el financiamiento del , que actualmente cuenta con un piso del 0,2% de los ingresos corrientes. Ciencia y Tecnología: el texto propone cambios en la progresividad de los fondos destinados al Sistema Nacional de Ciencia e Innovación.

El escenario en el recinto del Senado ante el tratamiento del Presupuesto 2026

La Libertad Avanza (LLA) proyecta una base de 44 votos posibles, contemplando bloques propios y sectores dialoguistas del PRO y la UCR. Sin embargo, la aprobación «en particular» de este artículo específico ha generado dudas en legisladores con perfil académico.

Tal como consignó Infobae, senadores como Maximiliano Abad y Flavio Fama (exrector universitario) analizan el impacto de estas medidas en el financiamiento de largo plazo. Por su parte, el bloque del Frente de Todos ha manifestado su rechazo integral a la propuesta, manteniendo reuniones con sectores de la comunidad educativa técnica para profundizar el debate.

Agenda de sesiones y metas fiscales

El objetivo del Ejecutivo, coordinado en la Cámara Alta por Patricia Bullrich, es obtener la sanción tal como el texto salió de Diputados para evitar que el proyecto regrese en revisión y se dilaten los tiempos. El cumplimiento del «déficit cero» es el eje que justifica, desde la visión oficial, la revisión de estos regímenes especiales de financiamiento.

De no mediar cambios en el texto, el Gobierno espera cerrar el año con la ley sancionada, otorgando previsibilidad al esquema macroeconómico del próximo ejercicio.