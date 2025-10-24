Una cadena española dio detalles del hotel de lujo que construye en Bariloche

El futuro hotel de la cadena Meliá y socios argentinos en Bariloche, junto al lago Gutiérrez, se inaugurará en 2028. Foto: Chino Leiva

La cadena Meliá Hotels International junto a inversores argentinos ya edifica su hotel de la línea Meliá Collection junto al lago Gutiérrez en Bariloche y detalló cómo será la propuesta con la que desembarca en la Patagonia Norte.

El futuro hotel del grupo líder en España, que se proyecta estrenar en 2028, será The Meliá Collection Terrazas del Gutiérrez y se trata de una “experiencia hotelera de lujo”, en un entorno natural entre la Ruta Provincial 82 y el lago Gutiérrez, en el acceso al barrio Villa Los Coihues, donde años atrás se encontraba la hostería El Retorno.

Se trata de una de las grandes inversiones en marcha en Bariloche, según detalló Diario RÍO NEGRO semanas atrás. En materia hotelera también se edifica un nuevo hotel de la cadena Hilton.

El nuevo Meliá contará con 99 habitaciones y 48 residencias exclusivas, “respondiendo a la creciente demanda de propiedades residenciales que combinan el confort del hogar con la experiencia hotelera de lujo”, destacó el grupo, que no dio a conocer el monto de su inversión.

El futuro hotel, que ofrecerá una arquitectura que se integrará con el paisaje, tendrá “todos los atributos y máximos exponentes del lujo que ofrece la marca The Meliá Collection” y contará con una “cuidada oferta gastronómica que incluirá un restaurante de especialidad, además de espacios dedicados al bienestar”.

También el espacio tendrá 500m2 preparados para la realización de eventos sociales y corporativos.

Nueva «oferta de lujo» en Bariloche

El grupo español mencionó “su estrategia por fortalecer su presencia en los principales destinos de Latinoamérica a la vez que continúa reforzando su oferta en el segmento del lujo” y destacó que de este modo la compañía incorporará un exclusivo hotel en la Patagonia Argentina.

Gabriel Escarrer Jaume, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, señaló: “Estamos muy ilusionados con la llegada de nuestra marca The Meliá Collection a Bariloche, uno de los destinos más icónicos de Argentina, además de símbolo de la belleza natural y la hospitalidad de la Patagonia. Este gran proyecto se enmarca, además, en nuestro compromiso de crecimiento cualitativo, nuestra apuesta por el lujo y nuestro interés en continuar creciendo en la región”.

El director Ejecutivo de Terrazas del Gutiérrez, Ivo de Sousa Freile, valoró la propuesta en sociedad con Meliá: “Su excelencia en hospitalidad y estándares internacionales de primer nivel nos permitirán posicionar a la Argentina entre los destinos más exclusivos”.

La compañía española cuenta con 11 hoteles operativos o en proceso de apertura en diversos destinos de Argentina, entre ellos en Buenos Aires, Iguazú y Ushuaia, entre otros, mientras que tiene más de 400 establecimientos en los principales destinos internacionales bajo nueve marcas insignia.

En tanto, Terrazas del Gutiérrez es parte de una compañía argentina dedicada a la creación de proyectos inmobiliarios y hoteleros de alta gama.