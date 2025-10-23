Bariloche ya recibió 980.000 pasajeros: ahora el objetivo es «estirar las estadías” de los turistas

Los turistas en Bariloche siguen en alza, aunque con una desaceleración de baja temporada, pero ahora buscan que aumenten la estadía. Foto: Chino Leiva

Bariloche mantiene en alza el arribo de pasajeros con un incremento de 1,7% interanual en septiembre y una acumulación de 980.000 personas en lo que va del año, pero mantiene a la baja el nivel de gasto y se estancó en los pernoctes, por lo que desde la hotelería apuntan a pensar estrategias para “estirar las estadías” de los turistas.

La Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Bariloche difundió un nuevo informe de coyuntura económica turística en la ciudad y valoró que “septiembre marcó el quinto mes consecutivo de baja en la actividad del sector. Aun así, el destino mantiene niveles de conectividad y volumen de visitantes superiores al promedio nacional, reflejando una resiliencia destacada frente al contexto económico general”.

Los indicadores del turismo en Bariloche

Los datos duros del informe indican que en septiembre, el último mes medido con los cinco indicadores que toma la entidad, el único resultado positivo es el arribo de pasajeros con un 1,7% por encima del mismo mes del 2024. Con saldo negativo figuran la estadía promedio que marcó -6,6%; el pernocte -5%, -15,1% el gasto turístico por pasajero y -13,2% el gasto turístico real.

El consumo de los turistas tiene un promedio superior a los 300.000 pesos por estadía. Foto: Chino Leiva

Si se toman los primeros nueve meses del año contra el mismo período de 2024, la cantidad de pasajeros creció un 8,4% y el gasto turístico real se posicionó con -2,6%. Este último indicador registra un promedio anual de 112.932 pesos y el gasto promedio por estadía es de 380.931 pesos.

En números globales, en los primeros nueve meses del año Bariloche acumuló 980.000 pasajeros, una cifra que proyecta llegar al objetivo del 1,5 millón de pasajeros anuales. Además se registraron 4 millones de pernoctes y 500.000 millones de pesos en gasto turístico directo.

La baja del consumo se compensa con más turistas

“Cambió la dinámica del turista y los cinco indicadores de alguna manera expresan ese malestar que se siente en la calle”, valoró ante Diario RÍO NEGRO Marco De Barba, secretario de la Asociación Hotelera, quien al mismo tiempo destacó que se mantiene la conectividad aérea con más vuelos y “se sigue viendo gente en la calle, pero al ver más en detalle tenemos que el consumo viene cayendo y se termina compensando con el aumento de pasajeros”.

Para De Barba la baja de la estadía promedio, que ya en el primer informe se evidenció pasando de las históricas 5 noches contra 3 de la actualidad, “es un indicador que sirve para trabajar con el Emprotur, donde estamos todos los sectores vinculados al turismo para pensar estrategias y redirigirlas hacia el objetivo de estirar la estadía promedio de los turistas”.

Los turistas en Bariloche siguen en alza, aunque con una desaceleración de baja temporada, pero ahora buscan que aumenten la estadía. Foto: Chino Leiva

En el Emprotur las principales entidades empresarias del turismo y la economía tienen voz y voto, al igual que el Ejecutivo que lo preside en la figura del secretario de Turismo, Sergio Herrerro, y el Concejo Deliebrante con dos bancas. Por los hoteleros el representante es Diego De Barba.

Con el informe económico, que comenzó a realizarse el mes pasado y tendrá una difusión mensual, la asociación pretende tener un “puntapié inicial” para analizar los datos reales del turismo en la ciudad con una serie de entrecruzamiento de datos oficiales suministrados por ANAC, Yvera, Indec, Mecon y relevamientos propios.