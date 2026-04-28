Luis Caputo aseguró que la inflación bajará en abril tras admitir un dato negativo en febrero

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció este martes que la actividad económica registró un retroceso en febrero y sostuvo que el Gobierno espera una baja de la inflación desde abril. Durante su exposición en ExpoEfi 2026, el funcionario defendió el plan económico y aseguró que continúan llegando inversiones al país.

Caputo habló en la apertura del Congreso Económico Argentino y admitió: “No negamos que el dato de actividad de febrero dio mal, pero veníamos de números récord”. También señaló que el agro atraviesa “un boom de 160 millones de toneladas”.

El Gobierno proyecta más exportaciones y superávit por energía

El titular del Palacio de Hacienda afirmó que el sector energético podría generar “más de USD 350.000 millones de superávit” entre este año y 2035. En esa línea, sostuvo que la minería aportaría otros “USD 161.000 millones de dólares de superávit”.

Caputo vinculó esas proyecciones a la llegada de inversiones y a la estabilidad macroeconómica. “Eso no es casualidad, es previsibilidad”, afirmó sobre el crecimiento del agro. También indicó que el Gobierno buscará “seguir generando condiciones” para el sector.

Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: Gentileza NA

En relación con la inflación, el ministro sostuvo que la baja de tasas en pesos permite proyectar una desaceleración de los precios. “Hemos visto un pico en marzo, pero definitivamente esperamos que a partir de abril el proceso de desinflación retome”, aseguró.

El funcionario también se refirió a la evolución del tipo de cambio y sostuvo que el Banco Central debe “comprar dólares todos los días para que el peso no se aprecie más”. Según planteó, eso responde a una mayor demanda de moneda local.

Caputo habló de crédito pyme y reformas laborales

Durante su exposición, Caputo afirmó que desde 2023 “se han creado más de 300 mil puestos de trabajo”, aunque reconoció que el empleo informal fue el que más creció. “El empleo no crece en Argentina desde el 2011. Ahora está creciendo”, expresó el ministro. También indicó que el empleo informal “fue el que en términos de salario más le ganó a la inflación”.

Caputo señaló además que el crédito pyme “está en niveles récord” y precisó que alcanza “dos punto siete de producto”. Agregó que los bancos “vuelven a prestarle más al sector privado que al sector público”.

El ministro anticipó además que el Gobierno buscará avanzar antes de fin de año con privatizaciones y concesiones. Según indicó, esas operaciones podrían representar ingresos por US$2.000 millones.

En otro tramo de su discurso, Caputo sostuvo que actualmente existen “noventa y cinco mil millones de dólares en treinta y cinco, treinta y seis proyectos” vinculados a energía y minería. También adelantó el ingreso de nuevos proyectos por hasta “cuarenta mil millones de dólares adicionales”.

El funcionario mencionó además cambios en el consumo y la competencia en distintos sectores. Citó los casos de Fate y Lu Milagro para explicar el impacto de la apertura de importaciones y aseguró que el objetivo es mejorar el acceso a productos para los consumidores.

Sobre el cierre, Caputo destacó el interés de inversores extranjeros y nombró a Harold Hamm y Peter Thiel. “Cuando ves que inversores de ese calibre vienen (…) está viendo que hay una transformación histórica”, sostuvo.

Con información de Infobae