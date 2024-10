Vaca Muerta genera el crecimiento explosivo en las colocaciones de deuda de las empresas

Con el motor de Vaca Muerta, la colocación de deuda de parte de las empresas argentinas marca un récord en los primeros diez meses del año 2024. La emisión de Obligaciones Negociables (ON) alcanzó en lo que va del año los u$s 6.700 millones y el 75% corresponde a empresas ligadas a los hidrocarburos no convencionales.

El progresivo ordenamiento macroeconómico que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, con el foco puesto en el superávit de las cuentas públicas, así como la caída progresiva del riesgo país, junto a las buenas expectativas que existen sobre la actividad en Vaca Muerta, son los principales elementos que dan fundamento a la tendencia.

Un informe publicado por la consultora Econviews del economista Miguel Kiguel, puso el foco sobre la evolución de la emisión de ON a lo largo de la última década, y destaca el boom de emisión de deuda privada a lo largo del año, destacando que el grueso de las mismas se destina a la cuenca neuquina.

“La emisión de obligaciones negociables en dólares supera 2016 o 2017. Entre enero y octubre de 2024 las empresas argentinas colocaron bonos por USD 6,700 millones, números por encima de los de los primeros dos años del macrismo (aunque hubo 28% de inflación en dólares desde entonces)”, detalla el informe de Econviews.

“Tres de cada cuatro dólares van al sector energético. Si clasificamos las ONs en dólares emitidas en 2024 según el sector de la empresa, el 75% o USD 5.000 millones corresponden a la energía. Dentro de esto, USD 4.000 millones son en petróleo y gas y el restante se divide entre centrales térmicas, transporte y distribución de gas y electricidad y una fracción en renovables. Supera el boom de inversión en Vaca Muerta de 2015-17, cuando se colocaron USD 2.500 millones por año en promedio” agrega el informe de Econviews.

La referencia a la gestión de Mauricio Macri, no es casual. La última vez que se verificó un «ambiente de negocios» similar para el anclaje financiero de las empresas privadas, fue precisamente entre 2016 y 2018. Justamente fue en el año 2017 cuando se registró el máximo nivel de colocación de ON, con u$s 5.900 millones. Los primeros 10 meses de Milei, lograron batir ese récord.

No obstante, si se compara con el año 2023, el contraste es mayúsculo. Las colocaciones de ON durante todo el último año de la gestión de Alberto Fernández, rozaron los u$s 1.700 millones, y las ligadas a la energía fueron apenas u$s 700 millones. Implica un crecimiento interanual del 485% en la colocación de deuda privada ligada a Vaca Muerta.

El paper agrega que el grueso del endeudamiento privado fue emitido al inicio del segundo semestre, entre agosto y octubre, y que en el último mes las colocaciones representan más del 20% del total del año. Estipula además que la tasa que lograron los papeles de las empresas argentinas fue en promedio del 7,4%, lo cual es una señal de la percepción de «bajo riesgo» sobre la operación económica privada.

En efecto, la serie publicada por Econviews muestra que el actual ciclo de endeudamiento privado en dólares no solo supera al registrado durante la gestión macrista en relación al volumen, sino también respecto al costo. Las tasas promedio del 7% que se verifican en la actualidad contrastan con el promedio del 9% que las empresas pagaban entre 2016 y 2018.

En este sentido, un caso emblemático es la colocación realizada a principios de octubre por Pampa Energía. La empresa propiedad de Marcelo Mindlin colocó Obligaciones Negociables (ON) Clase 22 en el mercado local a cuatro años por US$ 83.977.835. Lo hizo pagando una tasa del 5,75% que resulta sorprendente en relación al «costo argentino» que reviste la deuda de cualquier proyecto nacional, incluso los ligados a la energía y a Vaca Muerta.

El plazo de las ON no es un detalle menor, ya que se trata de colocaciones a corto plazo. El informe de Econviews señala que los vencimientos de deuda privada para 2025 ya ascienden a u$s 4.100 millones. Sin embargo, las buenas expectativas respecto a la dinámica de las cuentas públicas como de la actividad privada permiten suponer en una renovación (roll over) de los instrumentos al momento de su vencimiento.

Guiño a las reservas del Banco Central

La imperiosa necesidad de acumular reservas en el Banco Central es un factor clave en la suerte del programa económico de Javier Milei, y uno de los puntos centrales de la negociación en curso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en pos de un nuevo acuerdo que incluya nuevos desembolsos.

Al respecto, la dinámica de endeudamiento privado mediante Obligaciones Negociables (ON) está contribuyendo a que la entidad monetaria engrose sus reservas, ya que las empresas están obligadas a realizar la liquidación de sus ingresos de divisas cada vez que reciben ingresos por esta vía. Solo en el mes de octubre, el Banco Central compró más de u$s 1.200 millones mediante esta operatoria, otro dato récord desde 2011.

Las proyecciones privadas, anticipan además que la balanza comercial energética finalizaría en año con un superávit de al menos u$s 4.000 millones, y las estimaciones en el ministerio de economía que conduce Luis Caputo indican que en 2025 el saldo positivo podría llegar a u$s 10.000 millones, fortaleciendo el aporte de Vaca Muerta al fortalecimiento del programa económico, en un año electoral.