Verano cambiario: el dólar se aleja del techo de la banda y alcanza la mayor brecha de los últimos dos meses

El Gobierno nacional transita un enero marcado por un inesperado verano en el ámbito cambiario y financiero. A contramano de la aceleración que se vio a principios de mes, el dólar comenzó a ceder terreno y ya se ubica un 8% por debajo del techo de la banda cambiaria, un margen que le da aire al equipo económico de Luis Caputo en medio de un proceso de acumulación de reservas en el Banco Central.

El tipo de cambio minorista cerró la semana pasada en $1.455, quedando unos $60 por debajo del máximo de $1.515 alcanzado en las vísperas de las elecciones de octubre.

Por su parte, el dólar mayorista descendió a $1.425. Esta cifra lo posiciona lejos del techo de la banda, establecido en $1.554, marcando la mayor distancia de los últimos dos meses.

En paralelo, los activos argentinos vuelan: el Merval en dólares acumula una suba del 2,5% y el riesgo país cerró en 526 puntos, el nivel más bajo en siete años y medio.

«No es común que las acciones suban casi 10 por ciento en un día. Ni mucho menos casualidad», celebró el ministro de Economía, Luis Caputo, desde el Foro de Davos, intentando capitalizar el clima financiero.

Qué pasa con el dólar en lo va de enero

Los analistas del mercado coinciden en que hubo un cambio de estrategia oficial. Las autoridades pasaron de intervenir vendiendo futuros y bonos dollar linked a correrse gradualmente, permitiendo que la oferta genuina y financiera haga su trabajo.

Según reveló Clarín a través de información provista por la consultora 1816, la calma proviene producto de un fuerte endeudamiento privado.

«¿De dónde salen los dólares que viene comprando el BCRA durante enero? Pareciera que del sector privado: empresas y provincias colocaron US$ 7.000 millones en el exterior desde el 26 de octubre», explicaron.

Además, los préstamos bancarios en dólares a privados subieron US$ 885 millones, un récord desde agosto.

A esto se suman otros dos factores clave:

El Agro: las ventas del campo promedian los US$ 90 millones diarios, más del doble que los US$ 40 millones registrados en diciembre. Tasas altas: el Gobierno volvió a incentivar el «carry trade». Con tasas de plazo fijo mayorista en 37% y Lecaps rindiendo cerca del 36%, los inversores venden dólares para posicionarse en pesos.

Esta dinámica permitió que el Banco Central compre cerca de US$ 1.000 millones de reservas en las últimas semanas.

La entidad monetaria destacó en una presentación reciente el rol de la emisión de deuda corporativa (Obligaciones Negociables) para esta acumulación y estimó que aún hay unos US$ 3.200 millones pendientes de colocación en el mercado doméstico.

Sin embargo, la consultora de Fernando Marull advierte sobre la otra cara de la moneda: «La estrategia es que la liquidez la aporten las compras de dólares del BCRA; mientras, el Tesoro sigue con pocos pesos. Las tasas altas buscan contener el dólar e indirectamente a la inflación, que en enero seguirá alta».

Se espera que el IPC del mes de enero ronde el 2,6%, mostrando una desinflación más lenta de lo previsto.

Las alertas hacia adelante con los pagos de deuda

Aunque el Banco Central flexibilizó el acceso al mercado de cambios para ciertas empresas -una medida que según la consultora LCG busca «aliviar presiones de liquidez»-, el horizonte de vencimientos sigue siendo el gran desafío.

Desde el medio ya citado señalaron que el Tesoro tuvo que pedir un préstamo repo a los bancos para pagar bonos en enero y le compra dólares al Central para cancelar el 1 de febrero US$ 824 millones con el FMI.

Desde la consultora Vectorial encendieron una luz amarilla sobre la sostenibilidad de esta calma a mediano plazo. «Hasta fines del 2026 el Tesoro y el BCRA deberán enfrentar vencimientos por US$ 16.160 millones, por lo cual el roll-over (refinanciación) se mantiene como una necesidad primordial», acotaron.

Por su parte, según informó Infobae, desde Max Capital detectaron que el Tesoro efectuó una compra por US$ 279 millones el pasado 19 de enero al Banco Central.

“Esta es la segunda vez desde el 14 de enero que el Tesoro compra USD al BCRA en vez de al mercado”, resaltaron los analistas en un reporte.

En este sentido, acotaron que la entidad monetaria compra dólares a un ritmo más acelerado de lo previsto, por lo que supera el 5% del volumen operado que había establecido como referencia. Posteriormente, el Tesoro adquiere parte de esas divisas.

«En las próximas semanas, el Tesoro enfrenta vencimientos con organismos multilaterales y parece estar realizando estas compras para incrementar sus tenencias de dólares”, sumaron. Desde TNañadieron que el monto a pagar es de US$ 830 millones en concepto de intereses al FMI.