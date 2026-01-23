El plan de Javier Milei para el dólar: la condición que puso para eliminar las bandas cambiarias

Javier Milei, durante su paso por el Foro Económico de Davos, brindó una entrevista en la que se le consultó cuándo Argentina podrá abandonar el esquema de bandas cambiarias y este adelantó que el momento llegará «cuando nosotros hayamos terminado de limpiar el sobrante monetario».

El mandatario señaló que «ya sea por los rezagos de la política monetaria, por los controles de capitales que hubo, cargamos con sobrante monetario como consecuencia de los controles de precios» y dado que «nosotros hemos fijado la cantidad de dinero y ahora solamente emitimos contra nueva demanda, en algún momento, la inflación local va a terminar convergiendo a la internacional».

Tras esto el presidente anticipó que una vez que se haya eliminado el “money overhang”, es decir el exceso monetario, el país va a estar en condiciones de «flotar libremente sin ningún tipo de problemas porque en el medio los agentes habrán aprendido».

Javier Milei remarcó que «si hay volatilidad en el tipo de cambio y la quieren trasladar en los precios domésticos tendrán que enfrentar la peor cara de Menger, no van a tener demanda y van a tener que acomodarse».

Al referirse a las expectativas de los agentes económicos sobre una posible suba de la inflación ante un aumento del dólar, el mandatario sostuvo que se trata de una reacción esperable, ya que el país “lleva cerca de 90 años con esa dinámica”. En ese sentido, afirmó que no puede enojarse con la manera en que las personas forman sus expectativas, porque “durante 90 años la realidad les dio la razón”.

De igual manera Javier Milei defendió la existencia del régimen cambiario que rige desde abril pasado y dijo: «El tipo de cambio dentro de la banda es libre. Y las bandas solamente tienen como función mostrarle a la gente que el tipo de cambio no va a valer cualquier cosa. Y de esa manera aprenden a flotar, se van sacando el miedo a flotar. Entonces, ése es el rol que tienen las bandas: acotar la volatilidad, decir que no puede pasar cualquier cosa».

Milei en Davos: «América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente»

«En 2024, en este foro, señalé que Occidente estaba en peligro. En 2025, mostré que las agendas que se venían impulsado desde los distintos organismos y foros internacionales no eran ni más ni menos que un conjunto de políticas socialistas«, dijo asegurando que «siempre terminan mal».

En este sentido, Milei reprochó que el socialismo ha causado «daños aberrantes en Venezuela (…) a la luz de una narcodictadura sangrienta, cuyos tentáculos terroristas se expandieron en todo el continente». Puntualmente, remarcó la caída del PBI en el país durante la gestión de Maduro.

Por estos motivos, el presidente defendió «las ideas de la libertad» y «del capitalismo de libre empresa«, asegurando que es el «único sistema justo«. «Ahora es momento además de probar que es eficiente», señaló.

Milei sostuvo que “la defensa del sistema capitalista debe estar basada en su virtud ética y moral» y que «sin empresarios no habrá producción y el nivel de vida será extremadamente precario”. «El capitalismo de libre empresas no solo es justo, sino además eficiente y el que genera una mayor tasa de crecimiento«, indicó.

Durante su gestión, Milei subrayó como logro la baja en la inflación de un 300% a un 30% y la reducción del riesgo país en «2500 puntos básicos». También resaltó el trabajo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: “Gracias a su ciclópea tarea hemos realizado 13 mil reformas estructurales. Esto es Make Argentina Great Again”.

«El capitalismo de libre empresa no socava los valores morales, el dilema entre eficiencia y justicia es falso, los mercados son superiores en lo productivo y son justos. Maquiavelo ha muerto, es momento de enterrarlo”, afirmó.

Para concluir, Milei dijo: “Hace tiempo Occidente, por alguna extraña razón, comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad, abrazó dosis creciente de socialismo y su versión más hipócrita, que es el wokismo. Ahora les traigo buenas noticias: el mundo ha comenzado a despertar; la mejor prueba de ello es lo que esta pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad; por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente«.

