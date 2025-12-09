Rebote selectivo en Wall Street: bancos recuperan terreno, las energéticas siguen en rojo y hay expectativa por la decisión de la FED

Expectativa en Wall Street por la decisión de la FED que podría alcanzar las acciones argentina en la bolsa de Nueva York. (Foto: gentielza)

Luego del «lunes rojo» por el feriado, la Bolsa argentina volvió a operar en sintonía con Nueva York y el panorama muestra un alivio parcial. A media mañana de este martes 9 de diciembre, las acciones argentinas (ADRs) en Wall Street operan con tendencia mixta, marcando una recuperación en el sector financiero, pero manteniendo la cautela en energía.

El Riesgo País argentino, medido por JP Morgan, registra una leve suba y se ubica en los 636 puntos básicos (+0,50 respecto al cierre anterior). El mercado opera con la mirada puesta en los datos de inflación de Estados Unidos y la reunión de la Fed.

El ranking hoy martes 9 de diciembre

A diferencia de ayer, donde dominaron las ventas, hoy los inversores buscan oportunidades en los papeles que quedaron baratos. Según los datos de Rava Bursátil a las 11:50, así se mueve el tablero:

Las 5 que suben:

Banco Supervielle: +2,12% (Ayer fue la que más cayó, hoy lidera el rebote).

+2,12% (Ayer fue la que más cayó, hoy lidera el rebote). Loma Negra: +1,41%.

+1,41%. Cresud: +1,14%.

+1,14%. Edenor: +0,74%.

+0,74%. BBVA: +0,49%.

Las 5 que bajan

Transportadora Gas del Sur: -1,36%.

-1,36%. Telecom: -0,53%.

-0,53%. Ternium: -0,51%.

-0,51%. Globant: -0,46%.

-0,46%. YPF: -0,32%.

Alerta Fed: el riesgo del «recorte hawkish»

La cautela de los inversores tiene una explicación técnica. Si bien el mercado ya descontó (con un 90% de probabilidad) que la Fed bajará la tasa mañana miércoles, llevando el rango al 3,75%-4%, la preocupación se desplazó hacia el futuro.

Analistas de Bloomberg advierten sobre un escenario de «recorte hawkish» (Recorte duro): esto significa que la Fed podría bajar la tasa para cumplir, pero señalizar agresivamente que hará una pausa en el ciclo de bajadas para 2026.

Por qué esto golpea a la Argentina

El impacto en la economía local es directo, ya que la tasa de la Fed fija el «precio» del dinero a nivel global.

Fuga de capitales: Si el organismo mantiene un tono restrictivo, los grandes fondos de inversión tienden a salir de mercados emergentes (como Argentina) hacia la seguridad de los bonos del Tesoro estadounidense. Esto presiona al alza el Riesgo País y encarece el crédito que busca el Gobierno, según se explicó en un artículo de Bloomberg. Golpe a las materias primas: Un dólar fortalecido por tasas altas suele deprimir el precio internacional de las commodities. Esto significa menos dólares por la soja del campo y menos valor para el barril de petróleo de Vaca Muerta, golpeando el ingreso de divisas clave para las reservas del Banco Central.

Mañana miércoles 10 de diciembre se actualizará el gráfico que muestra dónde ven las tasas los miembros de la Fed a futuro. Si este diagrama muestra menos recortes para 2026 de los esperados, la reacción podría ser negativa para activos de riesgo como las acciones argentinas, incluso si la tasa baja mañana.