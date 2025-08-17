IA y las elecciones

Esta noche vence el plazo para la presentación de candidatos de las elecciones legislativas de octubre. Si bien la mayoría de las fuerzas políticas fueron adelantando, en los distintos distritos sus nombres propios, hay un test electoral previo de alto voltaje que será en septiembre en la provincia de Buenos Aires. El oficialismo nacional de La Libertad Avanza está decidido a jugar a fondo en el terreno electoral, por lo que el país ingresa de lleno a un periodo de campañas que, directa e indirectamente, pondrá a los habitantes a merced de una batería de estrategias para promocionar sus propuestas y postulantes.

En nuestro país será el primer turno electoral donde la inteligencia artificial jugará un rol central. Se trata de una tecnología tan potente y poderosa que integra el top de preocupaciones que, año a año, actualiza la Organización Mundial del Comercio. La creación de imágenes, videos y audios falsos, que ya tienen antecedentes en la política nacional, es posible que vea en los próximos comicios un uso intensivo.

Todavía resuena el falso audio con la supuesta voz del expresidente Mauricio Macri en las legislativas porteñas de mayo pasado, en el que llamaba a votar por el candidato de LLA#en vez de por su propia representante, que desató la polémica y derivó en una investigación judicial que pocos avances pudo conseguir y, aunque los hubiese obtenido, el daño urdido estaba consumado.

Recientemente la consultora Zubán Córdoba publicó un relevamiento en el que consultan sobre el impacto de la Inteligencia Artificial. El 87,7% de los consultados sabe que es la IA pero la abrumadora mayoría realiza un uso poco intensivo de sus capacidades. El sondeo agrega que casi la mitad de los consultados está notando cambios, entre moderados a intensivos, en su entorno laboral y el de sus conocidos, pero el número crece significativamente entre los más jóvenes.

Cuando las consultas sobre IA#se trasladan al terreno electoral, un 69%#de los encuestados cree que la tecnología está influyendo en los procesos políticos. Y al puntualizar los problemas que podría traer aparejada, la respuesta más escogida fue la “manipulación de la opinión pública” (34,6%).

Un 41,3% respondió con resignación al considerar que la IA#no ayudará mejorar la transparencia en la política. Y el 69,2% cree que estos recursos generarán problemas de desinformación, como por ejemplo, noticias falsas. Finalmente, la mayoría apuesta por algún grado de control de los Estados sobre esta tecnología.

Pese a que la muestra deja en claro que la mayoría de los consultados están en conocimiento de los riesgos que implica la inteligencia artificial, la exposición a algún tipo de engaño por el uso de las herramientas que ofrece será difícil de mitigar. El intento de confundir al electorado no tiene fronteras y desde el año pasado, como por ejemplo en Estados Unidos, estas técnicas vienen recorriendo el mundo.

En este escenario, los medios de comunicación tienen una responsabilidad indelegable: ofrecer información verificada, contextualizada y presentada con transparencia.

Pero no basta con la tarea de los medios. Los partidos políticos, protagonistas de estos procesos, también deben asumir un compromiso ético claro. Quizá sea ingenuo pensar en un pacto firmado para no utilizar herramientas tecnológicas para desinformar o manipular la verdad. Sin embargo, pueden existir principios explicitados para que la competencia democrática tenga reglas de juego limpias y evitar cruzar las líneas rojas. El desafío, entonces, podría ser que tanto los actores políticos como los organismos de control pongan límites explícitos a estas prácticas, entendiendo que la legitimidad de cualquier elección descansa en la confianza ciudadana de los procesos democráticos.