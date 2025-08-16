Javier Milei participó de un acto liberal en medio del cierre de listas: «No hay un punto justo entre ambos modelos»

En medio del cierre de listas, Javier Milei participó del Liberty Internacional World Conference este sábado. El presidente fue galardonado con «la antorcha de la libertad» y brindó un discurso centrado contra el kirchnerismo y en la nueva película de Guillermo Francella.

El evento se trató de un encuentro internacional que reunió a diversos referentes del liberalismo. El mandatario fue acompañado por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según informó La Nación, en su discurso, el jefe de Estado apuntó contra la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires de cara a las disputas electoras del próximo 7 de septiembre (legislativas provinciales) y 26 de octubre (comicios nacionales).

“Venimos a decir kirchnerismo nunca más, pero es solo una de las batallas. En las nacionales, queremos decir que no hay un punto justo entre ambos modelos, sino el proyecto desbarranca y volvemos peor que antes. Todo lo que no implique un compromiso de hierro con la libertad está destinado al fracaso”, aseveró Milei.

En este sentido, sostuvo que su gobierno no cederá un milímetro con su responsabilidad con el pueblo argentino y añadió: «Son unos psicópatas. De continuar el modelo anterior nos hubiese llevado a la barbarie».

Qué dijo Javier Milei de la nueva película de Guillermo Francella

En su discurso, Milei volvió a referirse a la nueva película de Guillermo Francella, Homo Argentum, la cual estrenó este jueves. El presidente comentó que ya la vio en dos oportunidades: una junto a los diputados en la Quinta de Olivos, y otra vez junto a sus funcionarios este viernes en una reunión de Gabinete en la Casa Rosada.

“La más interesante, términos de justicia social, es la última, llamada “Tropo dolce”, que plantea de modo brutal su problema. La familia italiana a la que el protagonista va a ver son pobres y le roban la billetera con el argumento de pagar una silla de ruedas y después le dicen que lo iban a esquilmar», detalló.

«El argentino le dice que se esfuerza mucho para conseguir el dinero y ellos le dicen que le tiene que dar la plata porque son pobres”, señaló y sentenció: «En términos de batalla cultural, es aberrante para los kukas; la película los expone a lo que son».