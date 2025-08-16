Elecciones 2025 en Neuquén: a horas del cierre de listas, quiénes van de candidatos a diputados y senadores

Este 17 de agosto es la fecha límite para presentar las listas de candidatos a diputados y senadores para las elecciones del próximo 26 de octubre de 2025. Si bien aún resta tiempo hasta la medianoche, todas las fuerzas presentaron los nombres que buscarán ingresar (o mantenerse) en el Congreso.

A fines de octubre estarán en disputa 127 bancas en la Cámara de Diputados, mientras que otras 24 se juegan con respecto al Senado. En el caso neuquino, se renovarán seis bancas en total entre las dos cámaras.

Con respecto a los senadores neuquinos, este año se vence el mandato de Oscar Parrilli, Silvia Sapag (Unión por la Patria) y Lucila Crexell (PRO-MPN).

En la Cámara de Diputados, este año se renuevan las bancas de Osvaldo Llancafilo (MPN), Pablo Cervi y Tanya Bertoldi (Unión por la Patria).

Los candidatos de Neuquinizate, el partido de Rolando Figueroa

Diputados titulares:

Karina Maureira: «trabaja en medios, pero también socialmente, muy querida en el interior, que las va a sorprender», dijo Figueroa antes de anunciarla. Joaquín Perren: profesor de Historia, referente de Conicet «tiene un respeto académico, laboral, de todos sus alumnos». María José Rodríguez: viene de la docencia, hoy en el equipo de la municipalidad de Zapala.

Diputados suplentes:

4. Walter Erdozain, director hospital Rincón de los Sauces.

5. Natalia Berra Suarez, odontóloga, referente de salud , de Junín de los Andes.

6. Jorge Alberti, médico de Centenario.

Senadores titulares

1. Julieta Corroza : «una persona que está en permanente evolución, que siempre está saliendo de su zona de confort, pero siempre para trabajar por el otro. Pusieron el hombro con humildad, sin pedir nada a cambio. Julieta representa muchas cosas de todos los habitantes, pero sobre todo de las mujeres de Neuquén. Sincera, que lucha, sigue, no se le nota, le mete la mejor sonrisa», destacó el gobernador.

2. Juan Luis Pepe Ousset: «Sumamente leal, humilde, ha estado detrás de los talones, extremadamente inteligente que lo quiero como un hijo o hermano menor», expresó Figueroa.

Senadores suplentes:

3. Gustavo Coatz, médico de Huiganco, delegado de la región Alto Neuquén.

4. María Laura Da Pieve, vecina del sur, de San Martín de los Andes, integró equipos de Neuquinidad.

Quiénes van de candidatos por La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei

Candidatos a senadores:

1. Nadia Márquez (actual diputada nacional)

(actual diputada nacional) 2. Pablo Cervi (actual diputado nacional).

(actual diputado nacional). Sofía Ayala.

Andrés Ros.

Candidatos a diputados:

1. Gastón Riesco.

2. Soledad Mondaca.

3. Carlos Joaquín Figueroa.

Alejandra Durdos.

Nicolás Montero.

Luz Ricardes.

Fuerza Patria: quiénes van de candidatos por el peronismo en Neuquén

Se trata de una alianza compuesta por el Partido Justicialista, el Frente y la Participación Neuquina (FyPN), el Partido Solidario y Libres del Sur.

Candidatos a senadores:

1. Silvia Sapag (actual senadora).

2. Sebastián Villegas (FyPN).

Suplentes: Carina Ortiza (Plottier) y Pablo Maldonado (Zapala).



Candidatos a diputados:

Beatriz Gentile (actual rectora de la UNCo).

2. Fernando Pieroni (Centenario).

3. Mecedes Lamarca (Libres del Sur).

Suplentes: Juan Celli (Partido Solidario), Magdalena Jacobo (Chocón) y Lautaro Luque (Piedra del Águila).

Quiénes son los candidatos del Frente de Izquierda en Neuquén

El reparto de lugares titulares y suplentes se definió según el acuerdo programático de los cuatro partidos que integran la alianza: el PTS, el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el MST o Nueva Izquierda, por su denominación en la provincia.

La lista de senadores la encabezará el diputado ceramista Andrés Blanco (PTS), seguido de la exconcejal de la capital, Priscila Ottón (MST).

En diputados, los titulares serán la diputada provincial Julieta Ocampo (Izquierda Socialista), el exconcejal Cesar Parra (PO) y Florencia Paula Beltrán (PTS).

Quiénes son los candidatos de Unidad Popular en Neuquén

El partido Unidad Popular reveló que llevará lista corta, solo para competir por las bancas de diputados nacionales de Neuquén, y la sorpresa es que un funcionario de Mariano Gaido encabezará la nómina.

Se trata de Claudio Vázquez, actual subsecretario de Economía Social de la municipalidad. El dirigente viene del Movimiento de Unidad Popular (MUP), un espacio vecinal que integra el armado del intendente a nivel local.

En el segundo lugar de la nómina irá Anahí Ruarte, abogada y actual apoderada del partido. Por el momento, se desconoce quién irá como tercero en la lista.

Los candidatos de Más por Neuquén, el partido de Carlos Quintriqueo

La nómina para el Senado la encabeza Quintriqueo, quien será secundado por Ana Sandoval, exescribana general de Gobierno, reconocida por su perfil técnico y experiencia en la administración pública provincial. Completan la lista los suplentes Jaime Vallejos y Sandra Sosa.

Para la Cámara de Diputados, el frente presentará a Amancay Audisio, exsubsecretaria de Familia provincial, como cabeza de lista. La acompañan Ramón Fabián Palavecino y Malena Julieta Ortiz, con Noelia Orellana, Ramiro Rioseco y Lorena Pamela González en los puestos suplentes.

Desarrollo Ciudadano: quiénes acompañarán a Gloria Ruiz en las elecciones 2025

El partido deberá completar el trámite formal de oficialización de candidaturas antes del 17 de agosto, fecha límite establecida por el cronograma electoral.

Para la Cámara de Diputados, los titulares son Gloria Argentina Ruiz, Carlos Roberto Cides y Laura Roxana Nievas, en tanto que las suplencias recaen en Emmanuel Santiago Reynolds, Otilia Silvia Castillo Núñez y Armando de la Cruz González.

En la nómina para el Senado Nacional figuran como titulares Marisa Roxana Torres San Juan, Luis Alberto Vázquez y Mireya del Carmen Barros, mientras que los suplentes son Luis Aroldo Cesar, Israelita Fuentelaba y Cristian Antonio Banegas.

Fuerza libertaria: quiénes son los que pelearán el voto de Javier Milei en Neuquén

Las elecciones legislativas del 26 de octubre ofrecerán en Neuquén dos opciones para encauzar el voto «libertario», aunque no necesariamente la representación de Javier Milei en la provincia.

La lista para senadores estará encabezada por Carlos Eguía, el conductor y empresario de medios que fue candidato a gobernador en 2023 de la mano de Milei. Lo seguirán la abogada Cintia Meriño, el exveterano de Malvinas, Alberto Bruno, y la comerciante Silvia Escobar. Por el momento no están oficializados los nombres que irán en la lista para diputados.