Educación lanza un programa de enseñanza de skate para chicos de séptimo y primer año en Bariloche

El skatepark que construyó el municipio en pleno centro, sobre la costa del lago, no sólo se consolidó como el espacio preferido para cientos de niños y jóvenes que concurren a pulir su destreza con la tabla, sino que también empieza a generar propuestas formativas para quienes desean iniciarse y progresar en esa especialidad deportiva.

El uso libre, informal y recreativo ya convive con las clases organizadas, que el gobierno provincial proyecta desarrollar a partir de esta semana, a través de un programa dirigido a adolescentes de séptimo grado y primer año.

La inscripción previa ya está en marcha y una vez que se completen los cupos comenzarán con las clases, que se realizarán en tres encuentros semanales durante un mes.

Los “profes” serán skaters experimentados que pertenecen a Skunba, la asociación que participó desde el primer momento en la gestación y diseño del skatepark, en colaboración con el municipio. En realidad ya existe una escuela de skateboarding, que lanzó hace unos meses el Club Andino Bariloche y que tiene actualmente unos 15 alumnos.

El objetivo del club brindar una enseñanza sistemática, orientada a la competencia, con un horizonte en el que incide también la reciente incorporación del skate como disciplina olímpica, según reconoció uno de los profesores, Santiago Gamen.

La escuela del CAB es arancelada, los alumnos reciben dos clases semanales de 90 minutos y deben pagar 5.800 pesos por mes. Según lo promociona el club en su página oficial, el skateboarding es un deporte que combina “equilibrio, creatividad, velocidad, ejecución de maniobras, originalidad y fluidez”.

El objetivo de las clases es ofrecer “encuentros guiados en los cuales se desarrolla la coordinación corporal que requiere la actividad para lograr la progresión”. El propio Gamen reconoció que muchos chicos y padres se interesan, al verlos en el skatepark pero no pueden acceder por una cuestión de costos.

La iniciativa de Educación provincial cubriría de algún modo esa demanda, ya que se trata de un programa de deporte escolar que garantiza enseñanza gratuita. Los más entusiastas aspiran a que el municipio también formalice su propia escuela de skate, como ocurre en los gimnasios con otros deportes.

El responsable de los llamados “clubes escolares”, Daniel Fisher, explicó que trabajan a partir del plan nacional Construyendo Puentes, que aporta el recurso para contratar a los instructores.

Dijo que tienen tablas y cascos para facilitarles a los chicos, que solo deben inscribirse y no es necesario que concurran con equipamiento propio. Señaló que la idea es replicar lo realizado durante años con el programa de esquí escolar, aunque en este caso “el formato es otro”.

Además del skate, lanzaron otra propuesta similar con escalada deportiva, que realizarán en la palestra cubierta de Entropía,ubicada en avenida de los Pioneros. En ambos casos la inscripción ya está abierta. “Cuando se completen los cupos empezamos”, dijo Fisher.

Señaló que en el caso del skate encontraron mucho interés “tanto de varones como de chicas”. La idea de los organizadoreses rotar grupos en ciclos de aprendizaje mensuales y “los que no ingresen en esta tanda, limitada a 30 chicos, podrán hacerlo en la segunda o la tercera”. Las clases se dictarán los lunes, miércoles y viernes, a contraturno del horario que tenga que cumplir cada uno en su escuela.

Un impulso que no para Fisher señaló que la actividad que se ve a diario en el skatepark es muy estimulante, pero “hubo algún problema, porque no está regulado” y ahora con la enseñanza organizada desde las escuelas “podrán acercarse chicos que a lo mejor no van solos a hacer skate porque los padres no los dejan, pero sí les permiten cuando es así, con un profe a cargo y en un espacio contenido”.

Fisher dijo que desde la dirección de Educación Física del ministerio buscan de esta forma brindar alternativas a la crisis generada por la pandemia y “promover actividades en ámbitos naturales, que vayan más allá de la clase tradicional en el patio de la escuela”.

Señaló que si bien la convocatoria es abierta se propusieron orientarla especialmente a chicos “que hayan tenido problemas en estos meses con la continuidad escolar”. Sostuvo también que “este servicio es el que puede brindar Educación (de la provincia), pero pueden surgir otras cosas desde el municipio, por ejemplo, con participación de Skunba. Porque el espacio está”.

Dijo que otra posibilidad es que los mismos profesores detecten a quienes tengan mayor interés o aptitud para el skateboarding y puedan proponerles un perfeccionamiento a otro nivel, “pensando en lo deportivo”. Fisher dijo que además del skate y la escalada, desde Educación tienen en marcha otro plan para brindar al menos una experiencia de natación “a todos los chicos de cinco años”, cuando se inician en la primaria. Las clases, convenio mediante, se ofrecerían en la pileta del club Los Pehuenes.