EE.UU.: Trump y Biden se dijeron de todo en el primer debate presidencial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el exvicepresidente demócrata Joe Biden tuvieron ayer en Cleveland, Ohio, un primer y feroz debate televisado, cuando faltan sólo 35 días para una elección presidencial muy tensa.

No hubo apretón de manos cuando los dos septuagenarios subieron al escenario y, si bien esto se debió a las restricciones por la pandemia de covid-19, la ausencia del saludo tradicional simbolizó la profunda división en el país en la cuenta regresiva hacia el 3 de noviembre.

Biden, prometió que eliminará “los recortes impositivos aprobados por el Gobierno de (Donald) Trump”, mientras el mandatario, que se niega a presentar sus declaraciones impositivas, desmintió a la prensa y aseguró que pagó “millones de dólares” en impuestos federales.

Trump durante su intervención en del debate en Cleveland

Estás en deuda con los socialistas de su partido. Te van a dominar, Joe, lo sabes (...) No hay nada inteligente en ti. ” Donald Trump, presidente de EE.UU. y candidato republicano a la reelección.

Trump llegó al debate a la ofensiva, decidido a recuperar terreno frente a su rival, que lo aventaja desde hace semanas en los sondeos, y defendió su decisión de llenar la vacante que dejó en la Corte Suprema el fallecimiento de la jueza Ruth Baden Ginsburg con una jueza conservadora.

“Nosotros ganamos la elección, las elecciones tienen consecuencias”, dijo Trump en referencia a la indignación de los demócratas frente al nombramiento de Amy Coney Barrett que puede dejar la Corte Suprema en control de los conservadores durante décadas.

Después acusó a Biden de ser “socialista”, pero su rival desestimó sus ataques afirmando que “todo el mundo sabe” que Trump “es un mentiroso”.

El demócrata Biden defendió su experiencia como vicepresidente de Obama.

“El hecho es que todo lo que está diciendo hasta ahora es simplemente una mentira. Todo el mundo sabe que es un mentiroso” Joe Biden, cndidato demócrata a la presidencia de EE.UU.

“No hay nada inteligente en ti”, le respondió el mandatario en otro segmento.

Cuando la discusión discurrió sobre el covid-19, Trump aseguró sin evidencia que 2 millones de personas habrían muerto si Biden fuera el presidente.

El moderador Chris Wallace le indicó a Trump que el tema del se tocaría más adelante.

Entonces le preguntó a Trump si tenía un plan para reemplazar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, a lo que el presidente respondió: “Primero que nada, supongo que estoy debatiendo contigo, no con él, pero está bien. No me sorprende’’.

“Amigos, ¿tienen idea de lo que está haciendo este payaso?’’, preguntó Biden.

La tensión era palpable entre ambos , con repetidas interrupciones del republicano, que llevaron a Biden a lanzarle a Trump: “¿Te vas a callar, hombre?”.

Los insultos quedaron expuestos cuando Biden atacó el manejo de la pandemia por parte de Trump, señalando que el presidente "esperó y esperó'' para actuar una vez que el virus llegó a Estados Unidos y "aún no tiene un plan''. Biden le dijo a Trump: "sal de tu búnker y sal de la trampa de arena'', y usa tu carrito de golf para ir a la Oficina Oval a concretar un plan bipartidista que salve a las personas.



Trump le respondió: "Déjame decirte algo Joe: Nunca habrías podido hacer el trabajo que hicimos nosotros. No lo llevas en la sangre''.

"Yo sé cómo hacer el trabajo'', fue la respuesta solemne de Biden, quien se desempeñó durante ocho años como el vicepresidente de Barack Obama.

El debate se celebra en Ohio, uno de los estados pendulares que cambian su preferencia de una elección a otra y que Trump logró ganar en 2016. Ahora, Biden encabeza las encuestas en este bastión con un 49% de las preferencias, frente a 45,7% de Trump.

La pandemia -que ha dejado más de 204.762 muertos en el país- marcó el desarrollo del debate, y en el auditorio todos los presentes -salvo Trump y Biden y el moderador Chris Wallace- portaron mascarillas y las sillas están colocadas para respetar el distanciamiento social.