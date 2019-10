El 52% de las inversiones desde 2016 fueron para el sector energético

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici) registró desde 2016 compromisos de inversiones por 147.000 millones de dólares en proyectos de diversos segmentos entre los que resalta, energía, minería, inmobiliario, transporte e infraestructura.

La principal porción de esas inversiones alcanza el 52,4% está apuntalado por el sector energético, entre lo que es renovables, generación y principalmente Oil&Gas.

Según la Aaici en el sector de gas y petróleo hasta 2030 hay comprometidos US$ 59.700 millones de los cuales ya se concretaron o están en proceso de ejecución -datos de septiembre- US$ 24.700 millones. "Esto significa que más del 40% ya se ha concretado o está en proceso de ejecución", precisó el director de Inversiones de la Aaici, Nicolás Quintana.

La mayor parte de ese 40% es en el segmento de upstream donde se registran US$ 16.000 millones, se pasó de 1 a 10 áreas en desarrollo masivo y a más de 20 proyectos pilotos para el no convencional en los que se invierten cerca de US$ 200 millones en cada uno. También se recaudó US$ 724 millones para exploración offshore del mar argentino.

Para el segmento del dowstream, desde 2016 en adelante se invirtieron US$ 4.000 millones para mejoras y optimizaciones en las 11 refinerías del país de las cuales dos tuvieron importantes ampliaciones.

Por último, para el midstream desde Nación registraron inversiones por US$ 5.000 millones en los gasoductos troncales, y plantas de procesamiento. Además, destacan el ingreso de Aleph Midstream, la compañía que forma parte de Vista Oil&Gas, que conduce Miguel Galuccio.

"El Midstream sin dudas en este momento es una de las cuestiones estratégicas para poder, a partir del 2021, seguir creciendo en la producción de gas con el gasoducto del centro", expresó Quintana.

Entre renovables y generación hasta el mes pasado, el gobierno registró inversiones comprometidas de US$ 9.300 y US$ 8.400 millones respectivamente. De esos montos se concretaron o están en proceso de ejecución –hasta septiembre- entre US$ 7.200 y 5.200 millones respectivamente.