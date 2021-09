El actor de «Harry Potter» Tom Felton colapsó jugando un campeonato de golf

El actor británico Tom Felton, que personificó a Draco Malfoy en la saga de "Harry Potter", debió ser retirado el jueves del campo de golf de Whistling Straits (Wisconsin, Estados Unidos) por un problema médico durante un evento de celebridades previo a la Copa Ryder.



De momento se desconocen los motivos por los que Felton fue evacuado en un carro de primeros auxilios, y los organizadores del torneo PGA of America se limitaron a indicar que había sido trasladado a un hospital.

"En el partido de celebridades de la Copa Ryder de hoy, el actor y músico Tom Felton sufrió un incidente médico en el campo mientras participaba por (el equipo de) Europa", dijeron los organizadores en un comunicado.

"Fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento. No hay más detalles disponibles", agregaron.



Felton, que cumplió 34 años el miércoles, estaba consciente cuando fue retirado de Whistling Straits.

Gran aficionado al golf, jugaba en el momento del incidente uno de los tres partidos de 11 hoyos del evento de celebridades.



El actor formaba pareja con el finlandés Teemu Selanne, jugador de la liga de hockey sobre hielo norteamericana (NHL), frente a dos campeones olímpicos estadounidenses: el ex patinador Dan Jansen y el ex jugador de hockey sobre hielo Mike Eurzione.



Felton es reconocido por su papel de Draco Malfoy, rival de Harry Potter, en las adaptaciones cinematográficas de la popular serie de novelas sobre joven aprendiz de mago de la autora británica J. K. Rowling.

La edición 43 de la Copa Ryder arrancará el viernes en Whistling Straits con un nuevo enfrentamiento entre los mejores golfistas de Europa y Estados Unidos.