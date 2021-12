El acusado de atropellar y matar a Facundo en Cipolletti pidió perdón: «Fue un accidente»

A pesar de la recomendación de su defensor, Ramiro Gutiérrez, imputado por el homicidio de Facundo Castillo, decidió declarar en la audiencia de formulación de cargos que se desarrolló hoy y aseguró que se trató de un “accidente”. El joven de 24 años relató su versión de lo ocurrido en la madrugada del domingo pasado a la salida de la fiesta Celebrate en la Finca La Nonina.



Gutiérrez, quien se entregó 40 horas después del siniestro, declaró desde la comisaría Cuarta donde se encuentra detenido desde el lunes a la noche. Martín Segovia, uno de sus asistentes legales, le recomendó que no hablara, sin embargo, Gutiérrez decidió declarar.



Contó que cuando salía de la fiesta, un grupo de personas lo increparon por circular por la banquina, decisión que tomó ante la cantidad de autos que salían del predio, y que en ese contexto se generó una pelea.



Narró que bajó de la camioneta BMW X1 con los acompañantes y se generó una riña con un grupo de chicos. Dijo que se metió para separar, que lo golpearon salvajemente y que fracturaron la mandíbula, misma teoría que esgrimió el abogado Julio Romero quien lo acompañó hasta la comisaría cuando se entregó, pero que hoy no formó parte de la defensa.



“No sé cómo hice, pero me levanté, volví a la camioneta y nos fuimos, pero llegamos a la Ruta y faltaba uno de los chicos y por eso volví. Me rodearon la camioneta, hice marcha atrás y ahí debí haber pisado a Facundo, yo no me di cuenta y me fui. Fue un accidente que le pudo haber pasado a cualquiera. Yo no conocía a Facundo, no tenía nada contra él. Le pido perdón a la familia, sé que es irreparable, me arrepiento, pero fue un accidente”, indicó.



El joven con residencia en Roca seguirá detenido por seis meses. La jueza de garantías Rita Lucía hizo lugar al pedido de la medida cautelar que pidió la parte acusadora. Además, quedó formalmente acusado por homicidio simple.

La defensa no objetó en esta instancia preliminar los postulados de la fiscalía. “Creo que en esta instancia es estéril esta discusión que puede modificarse en el transcurso del proceso”, dijo Segovia. Sobre la cautelar pidió que la prisión sea domiciliaria con un régimen de control en la comisaría más cercana a su domicilio y ofreció un seguro de caución de 5 millones de pesos.



Así, Ramiro Gutiérrez quedó imputado por el homicidio de Facundo Castillo ocurrido en la madrugada del domingo pasado a la salida de una fiesta en Cipolletti. La audiencia, que se realizó de forma virtual, comenzó pasadas las 11.30 y se encuentra en la etapa final de la argumentación de la jueza sobre su decisión.



El fiscal del caso Martín Pezzetta relató los hechos y detalló con la prueba que cuenta hasta el momento; la mayoría testimonios de testigos presenciales, confirman la teoría del caso que Gutiérrez atropelló intencionalmente al joven de Neuquén quien falleció el domingo por la tarde en el hospital de Cipolletti.



En su presentación, Pezzetta precisó que tras una pelea que se produjo en el lugar, a la salida de Finca La Nonina, el imputado se subió a su camioneta llegó hasta la Ruta 22 y tras girar en “U” encaró a gran velocidad sobre un grupo de personas que se encontraba en lugar entre los que se encontraba Castillo.

Tras pasarlo por encima, retomó camino a la ruta, por calle Julio Salto, y se fugó en principio con destino a Neuquén y que luego volvió a Roca, ciudad donde reside desde hace algunos años.

Contó también que muchas personas tuvieron que arrojarse a la banquina para evitar ser impactados por la camioneta. Se ventiló en la audiencia que uno de los testigos también sufrió una lesión producto del siniestro fatal.