El aeropuerto de Roca inoperativo para vuelos nocturno producto del robo de alambrado

Sin el correspondiente cercamiento la ANAC no permite realizar vuelos. Foto archivo: Emiliana Cantera

El escenario se repite, una y otra vez. Decir que el aeropuerto Dr. Arturo Illia sufrió de un nuevo hecho de vandalismo forma parte de una práctica habitual. Esta vez se robaron 20 metros del cerco perimetral, lo que dejó inhabitado al complejo de realizar vuelos durante la noche.

«El problema es permanente a pesar de que estamos duplicando la seguridad sobre todo en la noche. Tenemos vehículos con recorridos y lo único que logramos es disminuir el daño», comentó José María Scheverin, director de aeronáutica de Río Negro.

El último robo ocurrió durante la noche del viernes, luego de la visita del funcionario a las instalaciones. El robo se suma al vivido durante el mes de septiembre, y ocurre luego de la recuperación de un total de 1800 metros de alambrado que se realizó en 2020, como parte de las labores de restauración del aeropuerto.

«La justicia no los detiene. Te genera impotencia y bronca«, aseveró Scheverin. Las autoridades comentaron que se incrementó la seguridad y se realiza una vigilancia permanente cada 20 o 30 minutos y de forma aleatoria, pero que aun así no han podido detener a los delincuentes.

En la mayoría de los hechos de vandalismo ocurridos las personas son identificadas. Pero como no son sorprendidos in fraganti es muy difícil apresarlos por parte de los organismos de seguridad.

En estas próximas horas se realizará la colocación de un tejido provisorio, aunque se deberá contar con la correspondiente autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para volver a realizar vuelos por fuera del horario diurno. Aunque se aclaró que durante el día continúa funcionando con normalidad

Scheverin apunta directamente a un compromiso de la ciudadanía y a un cambio cultural para revertir este tipo de actos. También mencionó las complicaciones generadas a nivel económico para el organismo provincial encargado de su administración.

Ante cada nuevo robo los costos de reparación aumentan. Sumado a que las licitaciones toman su tiempo, por lo tanto nunca se está desprovisto de ser blanco de un nuevo delito por subsanar.