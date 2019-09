El amargo final de la candidatura a intendente de Natapof

Daniel Napatof abrió a las 19 del domingo las rejas y la puerta principal de la unidad básica, ubicada en la calle Palacios y Gallardo. Saludó amablemente e invitó a pasar. Solo estaba este periodista. La elección había cerrado a las 18 y tenía previsto esperar en ese lugar los resultados. Estaba acompañado de su hija y de un militante del peronismo. Nadie mas.

Varias sillas de plástico estaban ubicadas cerca de las paredes, para que el medio del salón quedara despejado. Había suficiente espacio para recibir a los militantes y simpatizantes.

El celular no paraba de sonar. Natapof había imaginado otro final, pero el sueño de ganar la Intendencia se esfumó apenas comenzaron a llegar los primeros datos.

Ensayó una especie de catarsis, alentado por el único militante que lo acompañaba. Surgieron los comentarios sobre las "traiciones típicas" en cada proceso electoral en el peronismo. Pero no mencionaron a nadie. Hablaron de la presunta compra de votos. Aseguraban que Juntos Somos Río Negro pagaba supuestamente 3.000 pesos por voto.

Pero Natapof admitió que estaba desconcertado por los ataques personales que recibió durante la campaña, sobre todo, en las redes sociales. Estimaba que el 90 por ciento de esos ataques eran de “compañeros”. “Mercenarios son”, lo interrumpió el militante.

Los mensajes de WhatsApp no paraban en el celular de Natapof. El gesto ya era de preocupación. Los fiscales del Frente de Todos enviaban malas noticias desde las escuelas.

Hasta las 20 había pocos militantes y simpatizantes en la unidad básica de Palacios y Gallardo. (Foto: Marcelo Martínez)

Natapof no podía creer que el intendente Gustavo Gennuso, que no había podido terminar la calle Mitre, que no tiene ni carisma, que no tenía casi nada para mostrar de la gestión, estaba ganando.

Tragó saliva y se fue a la cocina donde había una mesa para observar con más detalle las planillas que fluían sin pausa en la pantalla de su celular. “Si estos se afianzan no los sacamos más”, lanzó Natapof. Y comparó a Juntos con el Movimiento Popular Neuquino (MPN) que es gobierno hace más de seis décadas en la vecina provincia.

El primer candidato a integrar el Tribunal de Controlar, Estanislao Cazaux, llegó a la unidad básica. Tampoco era portador de buenas noticias. Hasta que apareció un dato que en Villa Los Coihues había ganado el Frente de Todos. Esa información le arrancó una sonrisa a Natapof. "Hay que esperar", advertía. Todavía era muy prematuro sacar una conclusión.

Alrededor de las 19.30 comenzaron a caer periodistas en busca de la declaración del candidato a intendente del Frente de Todos. Varios tenían los datos preliminares que anunciaban una derrota estrepitosa a manos de Gennuso.

Natapof cumplió con las declaraciones formales. Pidió prudencia porque no había ningún dato cargado en el centro de cómputos. Varios periodistas se fueron con declaraciones que no decían nada.

La noche cayó sobre la ciudad y la tendencia a esa altura era irreversible. Natapof lo sabía, pero quería que se cargaran por los menos algunos datos oficiales. La procesión a esa hora iba por dentro.

La primera candidata a concejal Julieta Wallace entró y le dio un abrazo. Después, llegaron más dirigentes y candidatos. En la unidad básica había unas 20 personas.

Cuando apareció el exsecretario general del Soyem Juan Fuentes con los datos de su sector, ya no había nada que hacer. “Nos cagaron a palos”, expresó sin eufemismos. Sostuvo que al Frente le había ido peor que en la elección de gobernador de abril pasado. Y lamentaba la candidatura “del peluquero (por Ezequiel Ojeda)" por la fuga de votos peronistas. Igual Ojeda apenas rozó el 4,30 por ciento de los votos.

Cuando apareció su esposa, Natapof recibió una muestra de cariño. Hasta ese momento solo habían sido palos por los resultados electorales preliminares.

La esposa intentó darle ánimo. Pero para Natapof el dolor de la derrota era muy duro. Se percibía en su mirada.

Se retiró de la unidad básica para hablar con el presidente del PJ de Río Negro, Martín Soria. Caminaba solo mirando las piedras lajas de la vereda, mientras en la unidad básica todo era desconsuelo. Algunos chistes sueltos sacaban unas sonrisas que se diluían con datos de las escuelas, donde seguía contando los votos.

El legislador provincial Jorge Vallaza llegó pasadas las 20 a la unidad básica. Felicitó a la esposa de Natapof porque había sido madre hace dos días. “A vos no te felicito”, le dijo, en tono jocoso, a Natapof.

A las 20.46, la situación era insostenible y Natapof reconoció, amargado, la derrota a manos de Gennuso y Juntos.

Después, pasaron a saludar el concejal y legislador elector Ramón Chiocconi. Y la legisladora electa María Eugenia Martini, aseguraron fuentes partidarias.

Los pases de factura aún no habían empezado. Pero por lo bajo señalaban a Martini, que no hizo ningún esfuerzo por despegar a Natapof de la causa de la empresa 3 de Mayo. En el carpa chica admiten que ese tema pegó fuerte. El transporte público es uno de los principales problemas que padece gran parte de la sociedad barilochense.

También, el conflicto con un socio electoral a nivel provincial como Julio Acavallo, que sostuvo hasta último momento la candidatura de Andrea Galaverna, que no pudo competir porque el Frente de Todos impugnó esa candidatura. Otros directamente opinaban que Natapof no era el mejor candidato para ganarle a Juntos y Gennuso. Nadie lo dijo en voz alta, pero las fuentes reconocieron que varios lo pensaban.