El Gobierno designó al nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos: quién es

El Gobierno nacional, mediante la publicación del Boletín Oficial, nombró al nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos, área clave que se encarga de la gestión operativa y de los contenidos de los medios públicos nacionales.

Quién es el nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos

Mediante la publicación del Decreto 649/2026, el Ejecutivo informó que Fernando Nicolás Subirats, se incorporará al equipo de Comunicación y Medios públicos.

De acuerdo al documento firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, Subirats ocupará su cargo a partir del 1 de agosto de 2026. Como ya se adelantó, el nuevo funcionario será el responsable de la gestión operativa y de contenidos de los medios públicos nacionales.

El flamante Subsecretario de Comunicación cuenta con una amplia trayectoria en los medios.

Según la información difundida, es periodista, productor de contenidos, docente universitario y psicólogo social. Entre 2019 y 2025 integró el grupo Alpha Media, donde se desempeñó primero al frente de la Gerencia de Contenidos y Programación de Radio Rivadavia y luego como responsable periodístico de la firma, coordinando la línea editorial de emisoras como Rock & Pop, Metro, Splendid y la Agencia Noticias Argentinas.