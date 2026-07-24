Sin Franco Colapinto, se corrió la primera práctica del GP de Hungría con un flojo Alpine

Colapinto estuvo siguiendo la práctica en boxes y se subirá al A526 más tarde.

Con varios rookies en la pista, se realizó la primera práctica del Gran Premio de Hungría. La novedad de este entrenamiento fue la ausencia de Franco Colapinto, que le prestó a su auto a Paul Aron, piloto reserva de Alpine.

Esta decisión de la escudería francesa se debe a una cuestión reglamentaria, ya que la Fórmula 1 exige que los equipos le den oportunidades a sus jóvenes pilotos. Por eso, el estonio de 22 años fue uno de los protagonistas que estuvieron en Hungaroring en el primer turno de este viernes.

En cuanto al rendimiento, Aron se ubicó 19° tras completar 28 giros. Su mejor registro fue de 1:22.168. Por otro lado, Pierre Gasly fue 14°, con un tiempo de 1:21.704, casi medio segundo más rápido que el rookie.

Aron se subió al monoplaza de Colapinto en la práctica de Hungría.

El mejor de la FP1 fue Charles Leclerc. Lo siguió Max Verstappen y Lewis Hamilton. Los otros novatos que estuvieron presentes en pista en Budapest fueron el danés Vesti (7° con Mercedes), el italiano Fornaroli (16° con McLaren), el japonés Hirawaka (17° con Haas) y el estadounidense Herta (20°) con Cadillac).

🙏 QUE LE CUIDE EL AUTO A FRANCO 🙏 Paul Aron reemplazó a Colapinto en la FP1 del Gran Premio de Hungría y casi pierde el control del Alpine.



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Luego de no sumar actividad en el inicio del GP de Hungría, Franco Colapinto se subirá al A526 para la segunda práctica de este viernes, programada para las 12:00 (hora Argentina). En Budapest, el argentino buscará sumar por tercera fecha consecutiva tras el 9° puesto en Silverstone y la 10° posición en Bélgica.

Horarios del Gran Premio de Hungría

Viernes 24 de julio

Práctica libre 2 – 12:00

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3 – 07:30

Clasificación – 11:00

Domingo 26 de julio