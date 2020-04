Varias veces me ha ocurrido que al ver un partido de fútbol me encuentro con que la camiseta del club que simpatizo es un poco diferente. Bueno, puede pasar, pero cuando cambian los colores me descoloca y me ofende.

Distinto caso son los jugadores que cambian a veces de club y les toca jugar contra el equipo en el que estaban. Por eso pienso que la camiseta de cada club debe ser siempre igual, como la celeste y blanca de la selección, para así sentirse los hinchas representados por esta, que es, digamos, el alma de cada club, por eso no debería cambiarse.

Pienso que el amor a la camiseta que sienten muchos hinchas de clubes es por estar representados por sus colores.

Bueno, yo creo que esta debe ser siempre igual y no cambiar sus colores, si no ¿qué estoy mirando?, ¿un nombre?

A veces los colores se parecen, entonces lo que tendrían que hacer es cambiar el tono y no los colores. Creo que estos no deberían cambiarse para que pueda sentirse siempre identificado cada hincha con su club.

Horacio C. E. Marcote

DNI 11.233.956



Neuquén