El arte milenario de crear aromas

Sandra Novoa es la perfumista en potencia del barrio Cordón Colón y se podría decir de toda la capital neuquina. Sus conocimientos y trabajo duro la llevó a armar Macarena Tu Aroma.



El emprendimiento nació en el 2007 aunque funcionó solo dos años. Luego en el 2016 volvió y esa vez para quedarse. Macarena Tu Aroma comenzó para generar una ocupación que le permitiera trabajar en su casa. Sandra aprendió de una mentora cómo preparar y mezclar las fragancias. En sus comienzos preparaba 3 fragancias distintas, luego pasó a 9 y en la actualidad tiene 27 fragancias diferentes.



El proceso de armado del aroma empieza por el destilado de la materia prima. Hay dos formas: se puede comprar la esencia de una fragancia o se puede destilar. Para la destilación se debe llevar la materia prima, que pueden ser pétalos, flores y plantas, para llevarlo a la destiladora en Fernández Oro. El destilado se realiza en una máquina que mediante el vapor genera el aceite de aroma puro. “El aroma diferente te lo da la esencia, vas mezclando esencias. Hay de todo tipo: florales, frutales, dulces, cítricas, hay fuertes. Generalmente una termina poniendo mucha fruta, muchas flores y algo que apague eso, más seco, más herbal. Siempre piden que sea más amaderado”, explica Sandra.



A la esencia se le agrega alcohol de cereal, agua destilada y se debe mezclar. Sandra realizaba el batido manualmente, ahora lo realiza en su lavarropas, siendo un importante paso para que las partículas se integren. Luego el perfume tiene que reposar de 20 a 40 días, para asegurar la permanencia del aroma. “Porque si no reposa el olor es rico pero se va rápido, no perdura”, explica Sandra.



El emprendimiento “Macarena Tu Aroma” permite armar tu propia fragancia, personalizar el pedido según los gustos y condiciones del cliente, como suele pasar con personas alérgicas, embarazadas o clientes que quieren un aroma específico. “Una clienta quería algo suave, que no sea tan intenso, quería algo natural con caléndula. Hay gente que no les gustan los cítricos, te piden más amaderados; si no te piden flores. Me han pedido de manzanilla, lavanda”. Otra opción es que la fragancia no sea para ella, sino para regalar, teniendo en cuenta los gustos de la persona agasajada.

El hogar también puede oler a flores

Sandra también realiza fragancias para ropa de cama y telas. “La gente te pide lo que ya conoce, no quiere algo nuevo. Quieren un perfume que ya está a la venta, como el Flower by Kenzo, Nina Ricci o los perfumes de Shakira; yo preparo la medida y los termino de preparar”, contó.

El sueño de Sandra con Macarena Tu Aroma es tener su propia perfumería. Para vender perfumes y que haya un sector para las fragancias personalizadas, para pedir un aroma único y hecho exclusivamente para ese cliente.