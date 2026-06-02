Temperaturas superiores y más lluvias en una zona de la Patagonia: los mapas con el pronóstico trimestral del SMN

habrá cambios en el nivel de preciptaciones en gran partel del país. Foto: Archivo Juan Thomes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió un nuevo Pronóstico Climático Trimestral para el período junio-julio-agosto de 2026, que anticipa condiciones diferentes a las habituales para gran parte del país. Para un área de la Patagonia se esperan temperaturas superiores a las habituales. El informe anticipa también qué ocurrirá con las lluvias.

Prevé registros térmicos más elevados para el centro y norte argentino, incluyendo la provincia de Buenos Aires.

Los cambios que prevé el pronóstico trimestral para junio, julio y agosto 2026

Según el informe del SMN, para el trimestre de junio-julio-agosto de 2026, las precipitaciones serán «superior a lo normal» en Buenos Aires, La Pampa, sur de Cuyo y centronorte de Patagonia.

En tanto, en el sur del Litoral y sur de Patagonia el rango se mantendrá dentro de lo normal.

Se espera que haya una estación seca en gran parte del NOA y norte de Cuyo.

Marcó el SMN que son previsiones que «deben ser consideradas sobre el valor medio del trimestre».

Gentileza: SMN.

En cuanto a las temperautas, el informe del organismo menciona que las temperaturas serán «superior a la normal» en el centro y norte del país, principalmente en la región del NOA. Mientras que serán «normal o superior» a la normal sobre el sur del Litoral, este de Buenos Aires y oeste de la Patagonia. No habrá modificaciones a la media sobre el este y sur de la Patagonia.

Cómo se elaboró el pronóstico trimestral 2026

Según indicó Noticias Argentinas, desde el SMN explican que el pronóstico climático trimestral se elabora a partir de modelos numéricos nacionales e internacionales, junto con el análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas globales. Se trata de una estimación probabilística que permite identificar tendencias generales para los próximos meses.

Para Buenos Aires y el AMBA, el escenario predominante apunta a un invierno con temperaturas más benignas que las habituales y con lluvias que podrían superar los registros normales, una combinación poco frecuente para la estación más fría del año.