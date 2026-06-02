Aguinaldo y bono ANSES: lo que debés saber sobre la PUAM y Pensiones No Contributivas en junio 2026

Aguinaldo y bono de ANSES: cuánto cobrarán la PUAM y las Pensiones No Contributivas en junio 2026 con el nuevo aumento.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene listos los depósitos de las Pensiones No Contributivas (PNC) de junio 2026, que combinan tres pilares económicos: la actualización por inflación, el refuerzo extraordinario y el primer aguinaldo del año.

Según fuentes oficiales, este combo prestacional llevará a las pensiones a percibir uno de los montos más elevados del 2026, buscando mitigar el impacto de los precios en la canasta básica. El despliegue de fondos comenzará la segunda semana de junio 2026, unificando en una sola jornada el haber mensual con el aguinaldo para agilizar el flujo de cobro en las entidades bancarias.

Montos de ANSES junio 2026: el detalle para la PUAM y las Pensiones No Contributivas

Tras la oficialización del incremento del 2,58% por movilidad y la ratificación del Decreto 399/2026, los valores de bolsillo para las pensiones asistenciales registraron una suba estacional significativa. La Administración Nacional de la Seguridad Social determinó las siguientes escalas totales:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : el ingreso consolidado para junio alcanzará los $553.981,59. Este monto se compone de un haber base de $322.654,39, el bono de $70.000 y un aguinaldo de $161.327.

: el ingreso consolidado para junio alcanzará los $553.981,59. Este monto se compone de un haber base de $322.654,39, el bono de $70.000 y un aguinaldo de $161.327. Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: los beneficiarios de esta línea de la Administración Nacional de la Seguridad Social percibirán un total de $493.483,89. El desglose incluye un básico de $282.322,59, el refuerzo extraordinario y un SAC de $141.161.

Calendario de pagos de ANSES para pensiones en junio 2026

El cronograma operativo de la Administración Nacional de la Seguridad Social se activará de forma escalonada, para garantizar así la disponibilidad de recursos líquidos en las cuentas de los titulares. Las fechas de cobro confirmadas según la terminación del DNI son las siguientes:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio 2026.

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio 2026.

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio 2026.

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio 2026.

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio 2026.

Por su parte, los titulares de la PUAM verán sus haberes acreditados junto con el grupo de jubilados y pensionados de la mínima, iniciando también el 8 de junio 2026 bajo el mismo ordenamiento por documento nacional de identidad.

Es fundamental que los beneficiarios de Río Negro y Neuquén recuerden que el plus del 40% por Zona Austral se aplica sobre el haber básico, lo que incrementa proporcionalmente el valor del medio aguinaldo recibido.

Para auditar la liquidación, la Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda ingresar a la plataforma Mi ANSES, con Clave de la Seguridad Social y CUIL, para descargar el recibo digital antes de movilizarse hacia los cajeros automáticos.