Austria, rival de Argentina en el Mundial, pierde a una de sus principales figuras

El volante se lesionó en la entrada en calor previo al duelo de su selección ante Túnez.

Malas noticias para la Selección de Austria, rival del equipo argentino en la fase de grupos del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El cuerpo médico confirmó austríaco hoy que el mediocampista Christoph Baumgartner, una de las principales armas ofensivas del conjunto europeo, se perderá la cita mundialista por una lesión muscular.

El futbolista, quien viene de registrar una excelente temporada en el RB Leipzig, con 17 goles y 9 asistencias en 37 encuentros, sintió un pinchazo en el muslo derecho al ensayar un remate durante el calentamiento previo de ayer, previo al duelo amistoso ante Túnez en Viena.

#SelecciónMayor ¡Primer entrenamiento en Kansas! 💪🏼🇦🇷



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Si bien, inicialmente, se creía que la molestia solo lo marginaría del primer partido mundialista, la resonancia magnética practicada minutos después del encuentro indicó una lesión de mayor gravedad, por lo automáticamente el volante de 26 años quedó descartado.

Más allá del contratiempo, el combinado europeo derrotó por 1 a 0 al seleccionado de Túnez, gracias a un gol de Marcel Sabitzer.

En cuanto al combinado albiceleste, que hoy se entrenó en el predio de Kansas City, afrontará el primero de sus dos encuentros amistosos previos al debut el próximo sábado ante Honduras. Tres días después, se medirá ante Islandia; el último testeo antes del choque ante Argelia.