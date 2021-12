El artista de Cutral Co que llevó el «puntillismo» a una colección de zapatos

Federico Sandoval es un artista plástico de Cutral Co que está abocado desde hace décadas a crear arte abstracto étnico y en este último tiempo abordó el “puntillismo” como forma de darle el toque final a sus obras. Además, tiene otra experiencia porque fue invitado a intervenir con su pincel en una colección de calzados que fue presentada hace poco.

El artista local que empezó a ser conocido en las exposiciones colectivas cuando tenía 28 años –hoy tiene 66- no deja de incursionar en su proceso creativo. La última muestra individual en la que presentó 46 cuadros se observa su conexión con el arte étnico, aunque incorporó la técnica del puntillismo.

“Ahora estoy incursionando un poco más a todo lo anterior con el puntillismo, que es muy frecuente en el arte étnico. Se puede ver en la decoración de la cerámica”, contó a RÍO NEGRO. Describe que aborda el inicio de la obra de manera normal y luego le hace las intervenciones de puntillismo, como cuando se decora la cerámica.

El artista plástico Federico Sandoval en su última muestra en Cutral Co (Foto: gentileza)

“Siempre lo tuve en mente, pero no lo había hecho, primero pintaba planos separados por colores, después los empecé a filetear, y a partir de ahí no pude hacer nada que no estuviera fileteado. Ahora me pasa lo mismo con el puntillismo y me parece que si no lo tengo, la obra no está terminada”, subrayó.

Desde que se inició la pandemia, Federico se volcó a trabajar de manera intensa, casi compulsiva y el resultado fueron los cuadros que se exhibieron en su última muestra que se hizo en el foyer del Centro Cultural de Cutral Co. “Vuelo Interior” es el nombre que mantiene de la colección desde sus comienzos. Sin embargo, cada una de sus pinturas no lleva nombre y Federico explica la razón: “no quiero condicionar con el nombre a quien la vea, quiero que cada uno se introduzca a la obra y que vean lo que sientan”.

Las piezas de cuero intervenidas por Federico Sandoval (Foto: Instagram Julieta Haag)

A diferencia de los cuadros de sus comienzos, que eran más grandes y pesados, en estos últimos trabajos las medidas varían entre los 80 o 90 centímetros por 90. En aquellos tiempos, Federico tenía un taller de pintura para autos, y entonces aprovechaba sus ratos libres –y la pintura- para plasmar su creatividad con ese material.

“Después se convirtió en una técnica muy cara y no estaba a mi alcance. Una obra de esa época era inmensa y pesadísima porque también le hacía texturas. La reemplacé por el poliuretano expandido e hice un par de experiencias que quedaron muy interesantes”, subraya. Los costos obligaron a cambiar de técnica que es la adoptada desde hace al menos dos décadas.

Y ahora que es tiempo del puntillismo no es lo único novedoso en los últimos trabajos de Sandoval. El artista fue invitado a intervenir parte de una colección de calzados de la diseñadora huinculense Julieta Haag.

Cutral Co: zapatos intervenidos por el artista Federico Sandoval (Foto: Instagram Julieta Haag)

“La verdad es que cuando me vino a ver Julieta me dijo que en su casa siempre hubo obras mías y se crió mirándolas. Me preguntó si quería hacer una intervención en la creación del calzado y me interesó porque es una experiencia nueva”, contó entusiasmado.

La diseñadora le llevó los cortes de cuero, le mostró los diseños y la gama cromática que iba a usar en los calzados para que Federico tuviera el contexto. A partir de ahí, inició su tarea. Relata que fue más difícil porque cambió el tamaño de la tela que está acostumbrado a trabajar, sin embargo, le resultó una experiencia muy interesante y divertida.

Zapatos intervenidos por Federico Sandoval (Foto Instagram Julieta Haag)

“Ojalá que haya quedado lindo y que le haya gustado, porque yo me divertí con el desafío”, dice. El balance del segundo año de la pandemia fue más que productivo para Sandoval porque también fue convocado a realizar un mural con la técnica del mosaiquismo en una de las paredes exteriores del edificio de la cooperativa Copelco. Para ello trabajó durante meses junto a su amigo y artista Gustavo Berrondo.

Es una obra que se aprecia desde la calle General Paz -casi Roca- y Sandoval cree que será más duradero sin que sea vandalizado como algunas otras expresiones artísticas que están en la ciudad.