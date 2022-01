El ausentismo también se siente en el hospital más importante de Neuquén

En el Castro Rendón, el hospital más importante de Neuquén, también se hace sentir el ausentismo que, incluso, obligó al Gobierno a cambiar los criterios de aislamiento. «No estábamos acostumbrados a tener tanta cantidad de gente con Covid», reconoció el director, Adrián Lammel, e indicó que las cifras se incrementaron por las Fiestas de Año Nuevo.

Lammel, en diálogo con AM550, informó que actualmente hay 90 trabajadores con seguimiento, por ser positivos o tener síntomas, de un plantel de 2.500. Aclaró que hoy se le daría el alta a alrededor de 20, pero seguramente se sumarían otros, lo que mantendría ese promedio.

Explicó que en las últimas dos semanas, desde el 27 de diciembre a hoy, se reportaron 400 sospechosos, de los que fueron positivo aproximadamente la mitad. Aseguró que la mayoría son casos leves y con vacunación completa. Además, lamentó que algunos muy pocos trabajadores aún no se hayan vacunado o recién estén empezando a hacerlo. El profesional consideró que «tendría que ser obligatoria la vacunación, ponerla en el calendario».

Al ausentismo por coronavirus se le suman las licencias por vacaciones, que habían estado suspendidas prácticamente casi toda la pandemia.

Las cifras de ausentismo trajeron distintos problemas a los servicios, aunque ninguno cortó el funcionamiento. Por ejemplo, en el sector de cocina que tiene una gran cantidad de personal, se resolvió con la compra de viandas.

Sobre el origen de los contagios, Lammel dijo que la mayoría se de «afuera del trabajo, en las juntadas familiares». Detalló que, al igual que el año pasado, después de las Fiestas hubo un pico de casos.

Finalmente, sobre los internados con Covid informó que son 16 personas: 9 en la unidad de cuidados intensivos y el resto en clínica medica, obstetricia (embarazadas) y algunos niños. La mayoría no están vacunados, no completaron esquema o lo iniciaron hace menos de una semana. También contó que hay más de 850 pacientes en seguimiento domiciliario. De estos, el 50% tienen entre 20 y 50 años y escasamente hay seguimientos a menores de 14 años porque «la mayoría de los niños pasa desapercibido, no tienen síntomas».