El ayuno intermitente, riesgos y beneficios

Entre todas las fórmulas y dietas que surgen con frecuencia para ayudar a perder peso, una que está cada vez más de moda es el ayuno intermitente o restricción energética intermitente. Según explica la licenciada en Nutrición Victoria De Felippe, este método no es una dieta; es decir, no es un régimen alimentario donde se especifica qué comer y qué no, sino que se trata de un método para administrar la alimentación diferenciando las horas en las que se ingieren comidas de aquellas en las que no se consumen sólidos y sí solamente líquidos libres de calorías.



Victoria explica que para llevarlo a cabo se suelen manejar distintos intervalos, pueden ser de 16/8 (16 horas de ayuno por 8 horas de ingesta), 20/4, 12/12, 14/10, etc. Por ejemplo en un ayuno de 16 horas, desde las 10 pm del día 1, hasta las 14 h del día 2, no hay ingesta de alimentos (período de ayuno), mientras que en el lapso que va desde las 14 h a 22 h del día 2, sí se ingieren alimentos.

“Es importante recalcar que ningún método es milagroso, ni mágico, ni funciona para todos. Si se sigue un ayuno intermitente pero durante las horas de ingesta se eligen alimentos de mala calidad nutricional, claramente no se obtendrán los resultados deseados.” agregó.

La experta remarca que la idea de este método es comer saludable siempre, solo que en diferentes lapsos. Un punto fundamental es aprender a comer, a elegir alimentos saludables evitando los de poca calidad nutricional y también aprender a medir las porciones correctas.

Los defensores del método le atribuyen varios beneficios, desde una mejor digestión, mayor pérdida de grasa corporal, hasta el aumento de la concentración y agudeza mental. Pero lo cierto es que no hay muchos estudios al respecto ya que la mayoría fueron realizados en animales y muy pocos en personas obesas. En los resultados que hay hasta el momento se ha visto que hay pérdida de peso y mejora del perfil glucémico y de insulina pero también se vio que puede generar migrañas, fatiga, malhumor, constipación y caída del rendimiento.



De acuerdo a la especialista, no hay evidencia de que este método ayude a quemar más grasa corporal que cualquier otra técnica o que una alimentación saludable. Sería exagerado pensar que el ayuno intermitente es la solución para todos los problemas. “Es simplemente un método diferente que te puede llevar al mismo resultado”. Tampoco hay evidencia que respalde que el ayuno intermitente no tiene ningún beneficio y pueda ser perjudicial. La realidad es que puede ser de ayuda para algunas situaciones particulares pero no para todos.



La nutricionista recomienda que quien quiera comenzar con un ayuno intermitente lo realice siempre de la mano de profesional especialista en nutrición para tener una guía de manera personalizada.

“En conclusión, ningún método es milagroso de por sí ni funciona para todos, la clave es siempre conocer tu propio cuerpo, saber cómo reacciona ante diferentes situaciones, tu digestión, tu forma de ejercitarte, tu nivel de hambre y saciedad, etc” finalizó.

