Por qué recomiendan agregar vinagre a las papas antes de freírlas

El vinagre actúa sobre la estructura de la papa.

Una técnica simple, cada vez más utilizada en la cocina, propone sumar un chorrito de vinagre al agua donde se hierven las papas antes de llevarlas a la fritura. Aunque parezca un detalle menor, este paso puede marcar una gran diferencia en el resultado final.

Qué efecto tiene el vinagre en las papas

El vinagre actúa sobre la estructura de la papa, ayudando a que mantenga su forma durante la cocción. Esto ocurre porque el ácido refuerza la pectina de las paredes celulares, lo que evita que se desarmen al hervirse.

Como resultado, las papas quedan más firmes por dentro y mejor preparadas para el siguiente paso: la fritura.

Una textura más crocante y uniforme

Al conservar su estructura, las papas logran una cocción más pareja. Esto se traduce en un exterior más crocante al freírlas, mientras que el interior se mantiene suave.

Este contraste es uno de los objetivos principales en la preparación de papas fritas de calidad, tanto en cocinas profesionales como en el ámbito doméstico.

Cómo aplicar la técnica correctamente

El procedimiento es sencillo:

Pelar y cortar las papas en bastones o la forma deseada

Hervirlas en agua con una pequeña cantidad de vinagre (una o dos cucharadas por litro)

(una o dos cucharadas por litro) Cocinarlas hasta que estén apenas tiernas, sin que se deshagan

Escurrirlas y dejarlas secar antes de freírlas

Algunos cocineros incluso recomiendan enfriarlas antes de la fritura para mejorar aún más la textura.

Agregar vinagre no modifica de forma significativa el sabor, pero sí mejora la consistencia y el resultado final. Por eso, esta técnica es cada vez más recomendada por chefs y especialistas en gastronomía.

Incorporar este paso puede transformar unas papas fritas comunes en una preparación mucho más crocante, firme y pareja.