Un robot humanoide que cocina y limpia en hogares de China: prueban su uso en la vida cotidiana

La compañía Unitree Robotics puso en marcha un ambicioso programa piloto que llevará robots humanoides a 300 hogares en China, con el objetivo de evaluar su desempeño en tareas domésticas reales.

El dispositivo, denominado Embodied Intelligent Robot No. 1 y basado en el modelo Unitree G1, ya comenzó a operar en viviendas donde realiza actividades como cocinar platos sencillos, limpiar superficies y ordenar espacios, utilizando inteligencia artificial y comandos de voz.

Un asistente doméstico con autonomía

El robot mide 1,27 metros y fue diseñado para ejecutar tareas cotidianas con precisión. Puede doblar ropa, levantar objetos de uso diario como platos o utensilios, y desplazarse por ambientes reducidos manteniendo el equilibrio.

Su sistema de inteligencia artificial permite interpretar órdenes en tiempo real. Instrucciones como “recoge la mesa” o “limpia la cocina” son procesadas y traducidas en acciones concretas, lo que lo posiciona como un asistente capaz de tomar decisiones autónomas dentro del hogar.

Además, puede integrarse con electrodomésticos inteligentes, coordinando tareas más complejas, como preparar ingredientes mientras programa el horno.

Prueba piloto y precio

El programa piloto busca recopilar datos clave sobre el uso del robot en condiciones reales, detectar fallas y optimizar su funcionamiento antes de un lanzamiento masivo. La empresa fijó un precio estimado de 16.000 dólares, apuntando a un segmento premium del mercado.

Si bien aún no hay fecha oficial de comercialización global, analistas del sector estiman que podría avanzar una vez finalizada esta etapa de pruebas.

El desarrollo forma parte del crecimiento acelerado del mercado de robótica doméstica en Asia, con China liderando las inversiones en inteligencia artificial aplicada al hogar. El gobierno impulsa este tipo de tecnologías con la meta de posicionarse como referente global en automatización.

En ese contexto, los próximos meses serán clave para determinar si estos robots humanoides logran trascender la fase experimental y convertirse en una presencia habitual en los hogares.