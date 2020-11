El Bolsón rechazó visitantes porque no tenían autorización

El día no podría haber sido mejor, pero la confusión le jugó en contra a la apertura del turismo regional de El Bolsón. La Policía rechazó el sábado el ingreso de decenas de personas que no habían tramitado el permiso en la web de la provincia con anterioridad, pero lo hizo en el ingreso a la ciudad, cuando los eventuales turistas ya había recorrido los más de 100 kilómetros que separan esta ciudad de Bariloche.

Bruno Hellrieguel, secretario de Turismo de El Bolsón dijo que recibieron “el rumor de que estaban rechazando gente pero lo tratamos de cotejar con la Policía Caminera y nos dijeron que tenían solo dos situaciones puntuales de rechazos”.

Río Negro constató que hubo muchos inconvenientes y que, a cierta hora del mediodía debieron pedirle a la Gendarmería que no dejara pasar, en el puesto de Río Villegas, a los que no tuvieran permiso.

“Nos llegaron muchas consultas de gente que no había podido tramitar el permiso. Nos decían: ‘está pendiente, no me lo aprueban’. Lo que les decimos es no vengan con el permiso sin aprobar, es s un riesgo que asumen ellos”, dijo Hellrieguel.

Para este fin de semana recomendamos que el permiso lo hagan solamente on line porque se puede imprimir”. Bruno Hellrieguel, secretario de Turismo de El Bolsón.

El problema es que si el permiso es tramitado desde la app Circular RN, es imposible de mostrar la autorización ni en Río Villegas ni en el puesto de la Caminera en la entrada a El Bolsón: en ambos sitios la señal de celular es escasa o nula.

“Para este fin de semana recomendamos a través de las redes sociales que el permiso lo hagan solamente a través de la página on line porque se puede imprimir. No pasa lo mismo con la app”, recomendó el funcionario.

De todos modos, la ruta nacional 40 no es el único ingreso a El Bolsón. En los demás, que son caminos de ripio, no había controles y muchos turistas pudieron pasar por allí.

Hasta ayer había alrededor de 150 permisos solicitados y otros 300 para esta semana.