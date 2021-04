El «cadillac» Mario Siperman presenta Les castafiores, su actual proyecto

La historia musical de Mario Siperman es la historia de Los Fabulosos Cadillacs. Según la historia oficial, en 1984, un Siperman adolescente y tecladista se reunió con Aníbal Rigozzi, Vicentico y Flavio Cianciarulo y comenzaron a darle forma a una banda que tomaría forma definitiva un año después, primero bajo el nombre de Cadillacs ‘57 y luego –y para siempre- Los Fabulosos Cadillacs.



Pero los Cadillcas no fue lo único en la vida de Siperman. También estuvo en la cocina de otra banda satélite a los Cadillacs, Cienfuegos, junto a Sergio Rotman, también un Cadillac por cierto. En esta entrevista con RÍO NEGRO, habla de su relación con los músicos neuquinos y de Les castafiores, su más reciente proyecto musical junto a la cantante y compositora franco argentina Louise Núñez de Arco. Por cierto, los encontrarán allí como Louise & Spiker.

P: ¿Cómo es conformar una dupla con una cantante más joven?

R: Con Louise, me resulta muy sencillo: la conocí hace cuatro años, cuando hacia coros, en un proyecto que se llamó Gigio & Spiker, con Gigio González. Nos hicimos amigos, con lo que significa una amistad entre una persona de 57 y otra de 24; compartir experiencias desde cada lugar en el que esta uno, obviamente, no es una amistad de salir a bailar de noche (risas), ni de vernos habitualmente. La verdad es que sacamos mucho provecho mutuo. Yo de la mirada que tiene ella de su generación, con respecto de la música y de la vida y ella lo mismo conmigo, desde la experiencia que tengo de hace 35 años tocando en bandas y haciendo música. La experiencia es cruzada. Me encanta trabajar con ella.

P: ¿Cómo viven ustedes este salto creativo y generacional?

R: Encontramos puntos en común, aglutinan nuestros gustos: con la década del 60 y el 70, en la música, en el cine, en su espíritu de cambio, en ese punto en común (era un poco chico, pero…) por eso decimos “Dos generaciones, un mismo amor”, comics que en realidad son franco-belgas, como “Tintín” o “Àsterix” esa pequeñas o grandes cosas son como el cimiento.

Siperman, junto a la artista franco argentina Louise Núñez de Arco, son Les Castafiores.

P: ¿Cómo hacen para fusionar los intereses de ambos y crear algo nuevo?

R: En el caso de la canción “Al borde del Sena”, es una canción que compuse la música y Louise que es franco-argentina, la trabajamos un poco a distancia: trabajé la música y ella la letra. Trabajamos enviando archivos, letras, audios, videos… las partes que están filmadas en Paris las filmo ella con su celular y las que están en Buenos Aires las filme yo con mi celular. Compaginamos el video con la ayuda de mi hijo, quien estudio Dirección de Cine. Ahora tenemos nuevas canciones que veremos como las iremos trabajando.

La canción esta cantada un poco en francés y otro poco en español, tiene como reminiscencias al lunfardo. En su caso es igual, mezclando palabras del castellano al francés. En Argentina hay mucha mezcla de palabras que tienen que ver con otras culturas.

P: ¿Cómo fue el vínculo con La Estafa Dub en “16 formas…”?

R: Los conozco hace muchos años, ya ni me acuerdo como los conocí. Les hice el mastering de varios discos y les produje un disco que fue hermoso, unos días fui a trabajar a Neuquén, para mí La Estafa es un grupazo, no solo musicalmente sino enérgicamente. En una nota hace muchos años dije que La Estafa son como los Rolling en chiquitito, porque es verdad, se manejan en el nivel más alto de calidad en todo, en la manera que ensayan, el respeto por la música, el espectáculo y el público, son lo más. Adoro de Neuquén a LED, a Noe Pucci con quien trabaje un montón, participo en un proyecto mío con canciones de Leonard Cohen… me estoy olvidando de millones, seguro.

P: ¿Cómo es para vos volver al ruedo.

R: Cuando empezó la cuarentena para mí fue un desastre, me pasaron todas las cosas habidas y por haber: desde la muerte de mi padre, de mi suegro; mi mujer y mi hijo con dengue… las artes y la música son un bálsamo, como dicen. Me refugié en estudiar piano y toqué todo lo que no toque en mi vida y todo lo que nunca compuse en mi vida.

La verdad que en el 2020 teníamos con Los Cadillacs una gira con unos shows divinos: Lollapalooza, un show con Madness en México, un show que se suspendió o se reprogramará, todavía no sé. Soy de los que piensan que no hay que acostumbrarse al streaming. No nos podemos conformar a virtualizar todo.