El Cholo Simeone habló con Wanda porque lo quiere a Icardi en el Atlético

El futuro de Mauro Icardi aún es incierto. Está a préstamo en el PSG, debe volver a Italia para el segundo semestre pero aún no se sabe a qué club. Ante esta situación, Diego Simeone, entrenador de Atlético Madrid, pretende al delantero rosarino y para ello se puso en contacto con su esposa y representante, Wanda Nara.

A Icardi se le termina el vínculo con el club parisino el 30 de junio venidero y luego regresará a Inter, pero el club de Milan no lo tendrá en cuenta por la mala relación del jugador con los hinchas.

La prensa italiana afirma que ya hubo contacto entre el Cholo y Wanda Nara. El entrenador se interiorizó sobre la situación deportiva del ex Sampdoria y los requerimientos económicos que solicitaría ante un eventual pase

La intención del delantero rosarino, sería volver al fútbol italiano pero con el objetivo de jugar en la Juventus. En caso de no concretarse, en el entorno del jugador analizarán con detenimiento la posible transferencia a la liga española.