El cierre de los puentes disminuyó la circulación de vehículos en Neuquén

Tras el bloqueo del Dique Ballester y el Puente Centenario - Cinco Saltos, la Ruta 151 y la Ruta 7 quedaron "casi vacías". Así lo indicó el director de Tránsito, Carlos Alarcón, quien enfatizó que fue una medida muy eficiente para que las personas cumplan con la cuarentena preventiva obligatoria en Neuquén.

La norma fue dispuesta ayer a las 17 desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, en concordancia con la Policía de la Provincia del Neuquén. Desde la jefatura policial neuquina se indicó que aquellos exceptuados, mencionados en el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente, no podrán circular por los accesos cerrados y deberán hacerlo por los que quedan liberados: El Tercer Puente y el Puente Ferroarretero Neuquén -Cipolletti.

El director de Tránsito señaló que no hubo inconvenientes en los puntos bloqueados, ya que la gente acepta que no puede seguir circulando y retrocede. Agregó que ocurre lo mismo en los demás controles ubicados en las rutas de Neuquén, por lo que no han tenido que utilizar la fuerza y secuestrar vehículos en los últimos días.

Explicó que hubo cierta confusión para aquellos que sí están habilitados para circular, ya que el cierre de los accesos, tanto en el Dique Ballester como el Puente Centenario - Cinco Saltos, es total y no hay excepciones. Alarcón señaló que solo "pegan la vuelta", para ingresar a la provincia por alguno de los otros pasos.

El comisario insistió en que las medidas implementadas por el gobierno Provincial y el gobierno Nacional de a poco se van acatando, a medida que se endurecen. Indicó que la prohibición de circulación entre las 20:00 y las 08.00 del días siguiente, más el bloqueo de los puentes, propició que el tránsito de vehículos sea "muy vago".

De todas formas, siempre está el que utiliza un excusa poco convincente para intentar incumplir el aislamiento obligatorio. Contó que un hombre circulaba desde Centenario a Neuquén alegando que iba a comprar cigarrillos. "No hace falta que se vaya hasta la capital neuquina", remarcó Alarcón, quien agregó que el conductor regresó por donde venía.