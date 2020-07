El contrato de Tevez en punto muerto: idas y vueltas de una negociación desgastante

Luego de que la dirigencia volviera a modificar la propuesta contractual, Tevez resolvió tomarse unos días para responder si sigue o no.

Desde “quedate el tiempo que quieras” del vice Mario Pergolini, el día que Boca se consagró campeón de la última Superliga ante Gimnasia en la Bombonera, pasando por “el contrato de Tevez se resuelve en 5 minutos” del presidente Jorge Ameal.

La renovación del vínculo del ídolo y capitán de Boca está empantanada en una pausa llena de dudas. Jugador libre desde este miércoles, Tevez decidió ahora tomarse unos días para responderle a Boca si sigue o no en el club.

Según allegados al jugador, Carlitos habló personalmente con Ameal, quien le manifestó su deseo de que continúe pero que el tema contractual lo iba a manejar el Departamento de Fútbol.



El silencio de JR Riquelme y los ataques de Jorge Bermúdez hacia el Apache, obligó a que la negociación la llevaran adelante Adrián Ruocco (representante de Tevez) con Marcelo Delgado (ladero de Román) y el propio Ameal.

La oferta inicial era por un año con opción a seis meses más, ya que la AFA sólo permitirá vínculos por un año a partir del 2021, que acompañará a los campeonatos anuales. Es por eso que Tevez quería sólo seis meses.

Pero como nadie sabe con certeza cuando volverá el fútbol, principalmente la Copa Libertadores, es probable que la actual edición no se termine de jugar este año y haya que volver a negociar.

Ruocco aceptó estos términos pero el nuevo pedido de Boca es ahora de un año y medio de contrato. Desde la dirigencia afirmaron que los 18 meses son para ajustarse al plano legal y no volver a negociar en plena competencia, con la posibilidad de que Tevez pueda decir al año que no sigue. Tal cláusula se especificaría en el futuro contrato. No hubo respuesta.



¿Se trata de una simple negociación o hay operativo desgaste? ¿Ve Riquelme a un potencial opositor por ser el Apache amigo de Angelici? Son muchas las idas y vueltas para un contrato que se firmaba “en cinco minutos” y hoy por hoy está en un punto muerto.

LA NEGOCIACIÓN: PASO A PASO

En la primera oferta del club al jugador fue por un año a partir de este miércoles sin cláusula de salida, con una baja salarial que rondaría el 35%. Tevez responde con una propuesta de seis meses con opción a un año más. El club la rechaza, se mantiene en el año, pero con mejores números. Carlitos insiste en los seis meses y declara que su sueldo se lo donará a una ONG. El Apache habla con Ameal y decide aceptar. El club pide agregar seis meses más para llegar a diciembre del 2021 y cumplir con la exigencia de la AFA del contrato anual. Continuará...