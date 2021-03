El Deliberante de Regina prorrogó la emergencia económica del municipio

Con un tratamiento sobre tablas y por mayoría, el Concejo Deliberante reginense aprobó extender por un año la emergencia económica y sanitaria, que fue solicitada por el intendente Marcelo Orazi. El bloque del Frente de Todos votó en contra del proyecto de ordenanza al apuntar que no se brindó el tiempo necesario para un análisis con mayor profundidad del pedido.

La extensión de la emergencia económica y sanitaria fue solicitada por el intendente local mediante un proyecto de ordenanza que ingresó la semana anterior. Se preveía que el tema pasara a las comisiones para su análisis, pero desde el bloque de concejales de Juntos Somos Río Negro se pidió el tratamiento sobre tablas.

En la sesión del jueves, y luego de un debate que se extendió por varios minutos, con los votos de los cuatro concejales del bloque de JSRN y los dos del bloque Somos Villa Regina, se aprobó el proyecto de ordenanza, mientras que los cuatro concejales del bloque del Frente de Todos, se expresó en contra.

“No entendemos el apuro en aprobar la emergencia económica. Nuestro bloque, como lo hizo a lo largo de todo el 2020, siempre solicitó al ejecutivo información para el análisis de cada uno de las propuestas que afectan a las arcas públicas. Sin embargo, aplicaron su mayoría automática para aprobar la prórroga de la emergencia económica”, sostuvo la presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, Natalia Vergara.

La titular de la bancada de la oposición remarcó que “nos expresamos en contra porque consideramos que no es un tema que amerite un tratamiento sobre tablas porque es un tema que viene del año pasado. Argumentaron que la propuesta es del mismo tenor que el año pasado, pero la verdad es que hace un año nuestro bloque tuvo la posibilidad de hacer sugerencias que se incorporaron a la ordenanza que se aprobó”.

Agregó que “sorprendentemente proponen tratarlo sobre tablas, cuando hace dos o tres semanas atrás ingresó un decreto por el tema de la emergencia, pero como venía mal redactado, carecería de contenido jurídico para aprobarlo, enviaron este proyecto de ordenanza. Quien hace las cosas mal y fuera de tiempo es el Ejecutivo”.

La propuesta de emergencia que este año presentó Orazi, apunta a brindar una protección a las cuentas del municipio al suspender el pago de juicios, establecer la posibilidad de conciliar deudas con terceros, e impedir el ingreso de personal a la planta funcional del municipio.

Vergara, remarcó que uno de los artículos del proyecto de ordenanza aprobado establece la suspensión de pago de sentencias por juicios contra el municipio. “Al menos nos hubiera gustado tener más precisiones al respecto. Si hay tantos juicios, al menos saber cuáles son, de qué monto son estos juicios, cuál es perjuicio económico que genera, y al mismo tiempo saber cuál es el porcentaje que genera la suspensión del pago de juicios”.

La presidente del bloque de concejales del FdT, enfatizó que al suspender el pago de sentencias contra el municipio “se está pateando hacia adelante esta situación en la que en algún momento habrá que hacerse cargo y responsable. Si no es este año será el próximo. Saber cuál el interés que genera el seguir postergando el pago de sentencias es un dato más que importante al tratar la emergencia económica”.

Por otra parte, indicó que la ordenanza que se aprobó en 2019 y que la semana pasada se aprobó con una prórroga de la emergencia económica por un año, se pautó que no se realizará la incorporación de personal a la planta funcional del municipio.

“Este es otro de los puntos que no se cumplió con la ordenanza de emergencia económica durante 2020. Desde el ejecutivo insistieron que se bajó la planta de personal, pero esto es mentira porque no los están tomando con contrato de la ley 811, por lo que no figuran en la planta de personal, pero sí los toman con certificación de servicios”, enfatizó la concejal.

Finalmente insistió que el proyecto de ordenanza ya fue aprobado, aunque, de todos modos, desde el bloque se continuará con los pedidos de informes para clarificar la real situación económica y financiera del municipio.