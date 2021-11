El descuidado estado del monumento a los caídos en Malvinas de Neuquén

El monumento a los Caídos en la Guerra por las Islas Malvinas se encuentra deteriorado, luce abandonado y su estado general vuelve a ser deplorable. La imagen del cenotafio muestra graffitis, la fuente sin funcionar y con agua estancada. Sin embargo, el secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán aseguró que se está trabajando en el mantenimiento. “Tenemos el turno para los bobinados que llevan varios días para la puesta en funcionamiento, así que estaríamos volviendo con la fuente en una semana más”, señaló.

Desde iniciada la gestión del intendente Mariano Gaido, esta fuente fue reparada tres veces. En este caso, la inversión ronda unos 700 mil pesos para ponerla de nuevo en funcionamiento tras dos meses desactivada. Moran explicó que esto suele suceder porque las bombas ya tienen algunos años y en ciertos casos, tienen "agua que a veces no es buena". La misma situación se presenta con la fuente de la Plaza de las Banderas.

El presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Neuquén, Francisco Sánchez señaló también que ya es un hecho "histórico" los actos de vandalismo. Desde su inauguración, "los primeros años se mantuvo en muy buenas condiciones, pero lamentablemente si no se le pone una vigilancia es muy complicado", explicó Sánchez.

Desde la secretaría aseguraron que cuando suceden actos de vandalismo y les llega la información, hacen la denuncia policial y reparan lo dañado o robado, pero indicaron que "en algunos casos ocurre que necesitamos insumos que están discontinuados", lo que se complejizó con el contexto de pandemia. "Lamentablemente a veces se deja pasar mucho tiempo y después, en realidad, lo que se hace más costoso es la reparación completa", comentó Sánchez.

Moran también aseguró que los casos de vandalismo en la ciudad aumentaron: "tenemos desde robos de bombas en plazas, cables de luz, luminarias, cestos de basura en el paseo costero, aspersores, todo lo que hoy está en el espacio público".

Con la gestión anterior había surgido la propuesta de colocar cámaras en el monumento para controlar, de alguna forma, estos hechos. Sin embargo, este proyecto no se llevó a cabo. "Se habló en su momento de ponerlas, hay una pero no se si está en funcionamiento porque las manejan la policía", explicó Sánchez. A su vez, Moran señaló que en la ciudad "algunos lugares tienen cámaras. En realidad se deberían colocar muchísimas más, pero eso no está dentro de las posibilidades económicas de la municipalidad".