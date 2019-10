Contrapuntos en IDEA: las diferentes posiciones entre gobierno, empresas y gremios

Enviados especiales / Mar del Plata

IDEA reunió a los editores de los principales diarios y sitios de noticias nacionales y los desafió a poner en palabras cuál es la responsabilidad de la prensa en una nueva etapa dominada por la búsqueda de consensos.

El moderador Ernesto Tenembaum acertó en el cierre del panel: no hubo hipocresía y cada uno defendió con honestidad sus posiciones como contribución al debate público. Eso mismo aplica perfectamente a la mesa entre empresarios y gremios que siguió en la agenda del Coloquio, los protagonistas centrales de cualquier esfuerzo en favor del diálogo social. La descripción del escenario no ahorró crudeza. Y mostró cuáles son los límites.

El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez habló de la situación económico-social como quien reproduce un drama. “Estamos cerca del abismo y con pequeños desmoronamientos”, dijo. Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la OIT, reclamó la confección de un “plan maestro” en el que la política está obligada a jugar un rol clave. “Tenemos que terminar con el ‘masomenismo’, pidió Martínez y amplió: “el diálogo social institucionalizado no es una cuestión voluntaria, una resolución de un ministro. Es una política del estado”. Martínez advirtió que en la Argentina “hay falta de entrenamiento en el diálogo” y apuntó al gobierno. “Sin poner un veredicto político, no sé por qué se han perdido cuatro años: deberíamos estar mejor y no podemos decir eso”, dijo.

Hugo Yaski, secretario general de la CTA, usó una idea fuerza de Cristina Kirchner. Habló de la necesidad de reformular “el contrato social” para “el bienestar general” en la Argentina. “Hay que definir hacia qué modelo vamos”, dijo Yasky advirtió que es “pecar de voluntarismo no definir qué sectores deben liderar el crecimiento”.

“El acuerdo social tiene que trazar una hoja de ruta en el que el objetivo es el empleo”, planteó Yasky. Pero advirtió: Me preocupa que algunos candidatos pongan como ejemplos a Uruguay, Chile,Paraguay y Perú”. Yasky no aclaró por qué.

Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo, advirtió que el empleo privado de calidad “no crece desde hace décadas” y describió el marco normativo como “obsoleto y rígido”. Atendió a los gremios y la idea del pacto social que defiende el peronimso de Alberto Fernández: “Con el concepto de reforma laboral creemos que decimos mucho cuando hablamos de reforma, pero no estamos diciendo nada”, dijo. “El pacto social es un ‘cliche’ para pasar el momento”, advirtió el ministro, dispuesto a hacer ruido: “No tuvieron sustento. Han fracasado. No solucionan los problemas de la gente”.

Aunque dijo que la mesa de Vaca Muerta “fue un éxito rotundo”, Sica reconoció los límites que desde el ministerio encontró en sindicatos y empresas en las convocatoria de los diálogos sectoriales. Le respondió a Martínez, de la UOCRA: “ Gerardo ningunea la comisión, al ministro que convoca. Pero si cada vez que llamamos a reuniones tienen temas más importantes que hacer...Díganme cuál es el tema más importante que generar empleo”, desafió Sica. Cargó también contra empresas que, dijo participan de “curros” con los gremios en la contratación de seguros. Una denuncia que amenaza con traer cola y dejó muda a la audiencia .

Respetando el espíritu del Coloquio, Sergio Goñi, de Ledesma, fue a las cosas y planteó cinco temas para el debate: repensar forma de contratación; modernizar las relaciones y los convenios laborales; educación para la formación; reducir los costos laborales no salariales y negociar un régimen simplificado para pymes y microempendimientos.

Goñi pidió “cambiar los comportamientos, prejuicios e ideologías”. Como están las cosas, “se está sistematizando la desigualdad”, dijo.

Sergio Palazzo, del gremio bancario, dijo que un pacto social sólo podrá avanzar “con una agenda clara”. Y pasó su aviso: reclamó la necesidad de regulación de las plataformas digitales “donde hay movimientos de dinero sin control del BCRA”. “La necesidad de regulación -dijo- no es algo descabellado ni estatista. La plantea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional”.

“Trato de decir lo que pienso. Una reforma laboral en términos de que cede uno y otro no llega a buen puerto. Ni ustedes ni nosotros están dispuestos a ceder”.

Palazzo se permitió una “sana crítica” a los organizadores: “Hay que respetar la cuestión de género. En la comisión de Idea, de 70 cargos hay solo 7 mujeres”. Fue aplaudido. Goñi, dijo que IDEA, “recogía el guante”. Y Sica, muy despierto, aprovechó para hacer igual reclamo a los gremios.